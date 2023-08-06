Разработчики Warhammer 40,000: Darktide обещают общие кошельки и другие приятные изменения в следующем патче ©

В последние месяцы кооперативный экшен Warhammer 40,000: Darktide добавил Chaos Spawn и новые миссии, а также кроссплей между версиями Steam и MS Store. В следующем патче, который должен выйти в середине августа, разработчик Fatshark обещает изменения качества жизни, включая дополнения к доске миссий и крафту, а также обмен игровой валютой между всеми вашими персонажами.

Как объясняется в блоге разработчиков, все валюты, которые ранее были привязаны к персонажам — ярлыки Ордо, слитки Ордо, пласталь и диамантин — будут объединены в единый кошелек, доступный любому из ваших Отверженных. Это особенно приятное изменение, означающее, что когда ваш ветеран достигнет максимального уровня и вы начнете заново как огрин, вы не разоритесь.

Между тем, на доске миссий появятся миссии Водоворота, в которых новые модификаторы сочетаются с уже существующими. Fatshark приводит пример миссии с «волнами специалистов, охотничьими угодьями, волнами мутантов и игроками, у которых время восстановления способностей уменьшено на 20%». Миссии Водоворота будут раздавать больше опыта и ярлыки Ордо в обмен на их повышенную сложность.

Также появится отдельная доска миссий для миссий высокой сложности под названием «Операции уровня Аурики», предлагающая сверхсложные задачи, которые всегда имеют условия и ограничены персонажами 30-го уровня. Изменения в способе создания миссий, по-видимому, принесут «более разнообразное количество условий» повсюду. Миссии Maelstrom также будут доступны на доске операций уровня Auric.

Другие изменения в миссиях включают в себя бонус к быстрой игре, как в играх Vermintide, раздачу дополнительных XP, ярлыков Ордо, диамантин и пласталь в обмен на переход в быструю игру, чтобы завершить существующий отряд, который может быть на полпути через карту. Вы также сможете вручную выбрать, к какому серверу вы подключаетесь, вместо того, чтобы автоматически назначать сервер с наименьшей задержкой.

Наконец, изменения в крафтинге позволят вам выбрать, какой именно перк вы хотите применить при обработке предмета, и два аспекта каждого оружия (будь то перки или благословения) можно будет модифицировать. То же самое касается курьезов. Однако два других аспекта вашего оружия будут заблокированы. Fatshark объяснил это решение, сказав:

«Мы знаем, что упомянутые выше изменения не дают неограниченной свободы для всех аспектов предмета. Это сильно повлияет на получение предметов в Darktide, и мы хотим дальше исследовать различные пути. Все вышеперечисленные изменения готовятся для нашего следующего патча для Darktide, который выйдет примерно в середине августа. В рамках этого патча будет период обслуживания, в течение которого вы не сможете войти в систему. игра, мы ожидаем, что она продлится 3 часа».