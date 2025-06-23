Релизный трейлер дополнения для Warhammer 40,000: Darktide, добавляющего класс Арбитрес

Разработчики Fatshark представили релизный трейлер дополнения для Warhammer 40,000: Darktide, демонстрирующий их новый класс, Адептус Арбитрес. Это тяжелобронированный силовик, вооруженный дробовиком, щитом и верным кибермастифом. Он не только приносит уникальное снаряжение, но и представляет первого питомца-компаньона в игре. Кибермастифа можно настраивать с помощью сложного дерева навыков, он реагирует на прямые команды и динамически выбирает врагов, добавляя стратегическую глубину бою.

Бесплатное обновление от 23 июня также расширяет историю структурированной кампанией, разборами после миссий и новыми кинематографическими роликами.