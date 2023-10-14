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Warhammer 40,000: Darktide 30.11.2022
7.5 187 оценок

Саундтрек к кооперативному шутеру Warhammer 40,000: Darktide выдвинули на "Грэмми"

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butcher69
Новости

Композитор Йеспер Кюд, который получил широкое признание благодаря своей музыке для игр из серий Assassin's Creed и Hitman, сообщил в социальных сетях, что его саундтрек к шутеру Warhammer 40,000: Darktide был официально представлен на рассмотрение "Грэмми".

На данный момент, речь идет только о предварительной стадии, и номинация на "Грэмми" будет рассмотрена жюри.

Видеигровая категория "Грэмми" впервые появилась в прошлом году, и победителем стала Стефани Эконому, которая создала музыку для Assassin's Creed Valhalla: Dawn of Ragnarok.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Лорд Малак

Immortal Imperium плотно прописался в плейлисте.

2
Wolfenstein

Йеспер Кид один из лучших композиторов , все заслуженно

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