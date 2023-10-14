Саундтрек к кооперативному шутеру Warhammer 40,000: Darktide выдвинули на "Грэмми" ©

Композитор Йеспер Кюд, который получил широкое признание благодаря своей музыке для игр из серий Assassin's Creed и Hitman, сообщил в социальных сетях, что его саундтрек к шутеру Warhammer 40,000: Darktide был официально представлен на рассмотрение "Грэмми".

На данный момент, речь идет только о предварительной стадии, и номинация на "Грэмми" будет рассмотрена жюри.

Видеигровая категория "Грэмми" впервые появилась в прошлом году, и победителем стала Стефани Эконому, которая создала музыку для Assassin's Creed Valhalla: Dawn of Ragnarok.