Студия Fatshark показала тизер обновления Nightmares & Visions для Warhammer 40,000: Darktide

Студия Fatshark анонсировала бесплатное обновление Nightmares & Visions для Warhammer 40,000: Darktide. Оно выйдет 25 марта на PC, Xbox Series X|S и PlayStation 5 и добавит новую активность, изменения в режиме Havoc, балансные правки и многое другое.

Главное нововведение — Mortis Trials. Игроки смогут сражаться с волнами врагов в видениях, вызванных корабельным псайкером. Каждый заход будет уникальным благодаря случайным баффам и способностям.

Режим Havoc получит новые сложные испытания с четырьмя мутаторами, а класс Огрин обзаведётся улучшенным древом талантов. В честь обновления стартует ограниченное по времени событие.

Больше подробностей Fatshark раскроет в ближайшие недели. Darktide уже доступна на PC, Xbox Series X|S и PS5.