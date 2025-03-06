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Warhammer 40,000: Darktide 30.11.2022
Экшен, Шутер, Слэшер, От первого лица
7.6 252 оценки

Студия Fatshark показала тизер обновления Nightmares & Visions для Warhammer 40,000: Darktide

butcher69
Новости

Студия Fatshark анонсировала бесплатное обновление Nightmares & Visions для Warhammer 40,000: Darktide. Оно выйдет 25 марта на PC, Xbox Series X|S и PlayStation 5 и добавит новую активность, изменения в режиме Havoc, балансные правки и многое другое.

Главное нововведение — Mortis Trials. Игроки смогут сражаться с волнами врагов в видениях, вызванных корабельным псайкером. Каждый заход будет уникальным благодаря случайным баффам и способностям.

Режим Havoc получит новые сложные испытания с четырьмя мутаторами, а класс Огрин обзаведётся улучшенным древом талантов. В честь обновления стартует ограниченное по времени событие.

Больше подробностей Fatshark раскроет в ближайшие недели. Darktide уже доступна на PC, Xbox Series X|S и PS5.

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