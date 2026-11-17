7 декабря в Warhammer 40,000: Darktide появится новый игровой класс — «Сёстры-послушницы» (Sister Novitiates). Разработчики из Fatshark готовят для него не просто очередное дерево талантов, а отдельную систему способностей, шесть уникальных видов оружия и три основных направления развития. Одновременно с классом выйдет бесплатное обновление, которое добавит в игру плазменный пистолет.

Послушницы — молодые рекрутки Adepta Sororitas, военного подразделения Имперского культа. В отличие от более известных сестёр битвы, облачённых в силовую броню и вооружённых болтерами, новициатки ещё проходят подготовку и используют более лёгкое снаряжение. Разработчики выбрали именно их, поскольку такой образ лучше вписывается в приземлённый и жестокий боевой стиль Darktide. Кроме того, новый класс должен отличаться от уже существующего Фанатика: вместо безудержного религиозного рвения он предложит более дисциплинированный и тактический подход к сражениям.

Главной особенностью послушниц станут «Акты веры». Вместо привычных блиц-умений и боевых способностей игрок сможет выбрать два из шести специальных приёмов. Для их использования потребуется ресурс «Вера», который постепенно восстанавливается и расходуется при активации способностей. Дерево талантов позволит изменить способы накопления и применения этого ресурса, поэтому выбор комбинации будет напрямую влиять на стиль игры.

Среди доступных актов — «Нейронный кнут», позволяющий оглушать противников серией атак, «Икона чистоты», усиливающая союзников в радиусе видимости, и «Автоматический вещатель», отбрасывающий врагов проповедями. Также предусмотрены граната, накладывающая на противников новый эффект «Освящение» и повышающая получаемый ими урон, защитная молитва и способность временно восстанавливать здоровье выбранному товарищу.

Арсенал класса тоже обещает быть разнообразным. Послушницы получат полуавтоматический арбалет «Метатель кольев Осуждения», лёгкий огнемёт, огромный цепной меч «Кающийся потрошитель», двуручную боевую палку с горящим ладаном, а также меч и щит. Последний можно использовать для отражения дальнобойных атак и ударов по противникам. При желании от щита можно отказаться и сражаться одним мечом, используя его тяжёлые атаки для блокирования.

Дерево талантов предусматривает три основных архетипа. Первый ориентирован на дальний бой, выбор приоритетных целей и поддержку команды, второй делает послушницу защитницей отряда, способной помогать с воскрешением товарищей, а третий предназначен для агрессивного ближнего боя. В нём «Веру» можно использовать даже как дополнительную защиту, поглощающую входящий урон.

Наконец, бесплатное обновление добавит плазменный пистолет, который смогут использовать не только послушницы, но и ветераны. Разработчики также подготовили для нового класса отдельные варианты внешности, причёсок, татуировок и четыре типа личности. Судя по описанию Fatshark, восьмой класс должен заметно расширить тактические возможности отряда, особенно благодаря сочетанию поддержки, контроля противников и управления ресурсом «Вера».