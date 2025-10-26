Сюжет Warhammer 40,000: Darktide будет расти - разработчики обещают новые главы и миссии

С выходом DLC Arbites Class для Warhammer 40,000: Darktide игра наконец-то сделала шаг к тому, чего ждали фанаты с релиза, — полноценному сюжету. Одновременно с дополнением разработчики выпустили бесплатное обновление The Battle for Tertium, которое добавило в проект кампанию. Теперь после пролога история не обрывается: миссии получили уникальное озвучивание, кат-сцены и даже специальные появления врагов. Всё это создаёт ощущение живого повествования, а не бесконечного фарма ради экипировки.

Руководитель по дизайну Fatshark Виктор Магнусон подтвердил, что сюжет Darktide будет расширяться и дальше. По его словам, каждая новая часть игры «будет добавлять что-то к общей сюжетной линии», хотя это не всегда будет связано с выходом новых классов. Магнусон признал, что внедрение нарратива в многопользовательскую игру стало серьёзным испытанием: игроки приходят с разным прогрессом и не всегда готовы к паузам ради сюжета. Поэтому студия выбрала подход «маленьких пазлов» — фрагментов истории, которые постепенно складываются в единую картину.

Создание Терциума стало ещё одним вызовом. В отличие от Vermintide, опиравшегося на богатое наследие Warhammer Fantasy, Darktide требовала построить уникальный мир с нуля. «Это была огромная разница, — вспоминает Магнусон. — В Vermintide мы вдохновлялись приключениями из настольной RPG, а здесь нужно было придумать всё самим».

Один из ярких примеров — поезда, которые стали узнаваемым элементом миссий. Главный креативный директор Андерс Де Геер рассказал, что идея появилась после разговора с художником Джесом Гудвином из Games Workshop. На вопрос, что он хотел бы увидеть в игре по 40K, тот ответил: «Поезда и вокзалы». Так новая деталь вселенной стала частью атмосферы Darktide.

Теперь, когда сюжет наконец начал развиваться, Fatshark обещает не останавливаться. Игроков ждут новые главы, миссии и персонажи — и, возможно, первый по-настоящему цельный нарратив в мире Warhammer 40,000: Darktide.