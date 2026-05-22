В Warhammer 40,000: Darktide добавят класс Скитария - Адептус Механикус вступит в бой уже 23 июня

Warhammer 40,000: Darktide продолжает расширяться, и следующим крупным дополнением станет долгожданный класс Скитария. Студия Fatshark объявила во время Warhammer Skulls 2026, что бойцы Адептус Механикус появятся в игре уже 23 июня.

Игрокам достанется роль Skitarii Alpha Primus — элитного воина Бога-Машины, сочетающего аугментации, священные технологии и крайне агрессивный стиль боя. Судя по описанию, новый класс станет одним из самых необычных в Darktide. Вместо привычных солдат Империума здесь упор сделан на высокотехнологичное оружие, управление энергией и гибкую настройку персонажа.

Скитарии получат доступ к фирменному арсеналу Адептус Механикус: гальваническим винтовкам, дуговому оружию, фосфорным бластерам и трансзвуковым клинкам. Отдельно выделяется сервочереп-компаньон, который сможет не только атаковать врагов, но и лечить союзников, собирать данные и даже использовать огнемёт. На фоне других классов Darktide это выглядит почти как смесь штурмовика и техножреца поддержки.

Fatshark также обещает нелинейное дерево талантов с очень глубокой кастомизацией. Игроки смогут собрать как дальнобойного убийцу, так и бойца ближнего боя, буквально превращающегося в «живую электрическую бурю». Для Darktide это важный момент: игре давно не хватало класса с настолько ярко выраженной механической идентичностью.

Интересно и то, насколько бережно авторы подошли к атмосфере Mechanicus. Скитарии в Warhammer 40,000 всегда были одной из самых узнаваемых частей Империума, но в играх им редко уделяли столько внимания. Здесь же Fatshark явно делает ставку именно на фанатский восторг от культового образа полумашины-полусолдата.

На фоне недавних обновлений Darktide постепенно превращается в тот самый кооперативный Warhammer-шутер, которым игра должна была быть ещё на старте.