В Warhammer 40,000: Darktide появился первый класс Адептус Механикус - его создавали несколько лет

Студия Fatshark выпустила крупное обновление для Warhammer 40,000: Darktide, добавив в игру новый класс — Skitarii Alpha Primus. Это уже седьмой играбельный класс в кооперативном экшене и первый представитель фракции Адептус Механикус.

По словам разработчиков, работа над новым персонажем велась несколько лет и началась ещё до релиза класса Hive Scum. В Fatshark давно хотели добавить в Darktide представителей Механикус, однако полноценный Техножрец плохо вписывался в концепцию ударных отрядов игры. В итоге выбор пал на Сикариев, которые до сих пор редко появлялись в видеоиграх по вселенной Warhammer 40,000.

Новый класс получил уникальную систему создания персонажа. Игроки смогут выбирать мир-кузницу происхождения, настраивать кибернетические конечности, механические глаза и даже менять звучание голоса с помощью специального модулятора. Для Skitarii разработчикам пришлось создать отдельный тип тела из-за большого количества имплантов и аугментаций.

Одной из главных особенностей класса стала механика электрических зарядов. Вместо стандартных кулдаунов способности зависят от накопления энергии, которая генерируется во время боя. Также Skitarii может использовать сервочерепа-помощники: один автоматически атакует врагов, другой специализируется на огнемётной поддержке, а третий помогает лечить союзников.

Для нового класса добавили уникальное оружие, включая электрический молот Arc Maul, парные клинки Transonic Blades, особую силовую саблю Mechanicus Power Sword, винтовку Galvanic Rifle и электрическую Arc Rifle. Многие из них используют новую механику цепной передачи электрического урона между противниками.

Отдельное внимание разработчики уделили древу талантов. В отличие от других классов, оно выполнено в форме шестерёнки и позволяет строить персонажа через ближний бой, стрельбу, поддержку команды или усиление электрических способностей.

Дополнение со Skitarii Alpha Primus уже доступно на всех платформах. Стоимость нового класса составляет 11,99 доллара, как и у предыдущих пострелизных персонажей Darktide.