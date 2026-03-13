В Warhammer 40,000: Darktide появится режим "Экспедиции"

Студия Fatshark анонсировала крупное обновление для Warhammer 40,000: Darktide, которое добавит новый игровой режим «Экспедиции». Апдейт выйдет 17 марта и впервые позволит игрокам покинуть пределы города-улья Тертиум.

До этого события игры разворачивались исключительно внутри улья, однако с новым режимом отряды отправятся на опасные равнины планеты Атома Прайм. Игрокам предстоит исследовать территории за пределами города, искать технологические реликвии и изучать различные точки интереса.

За пределами улья выживать будет гораздо сложнее. Загрязнённая атмосфера ограничивает время пребывания на поверхности, поэтому после выполнения задач придётся вызывать эвакуацию. Кроме того, враги смогут атаковать с любого направления, а длительное пребывание на открытой местности привлекает всё более опасных существ Хаоса.

Окружение также станет серьёзной угрозой. Игрокам придётся сталкиваться с токсичными бурями, торнадо и молниями. На карте будут встречаться безопасные зоны, но они дают лишь временную передышку, поэтому командам придётся постоянно двигаться и планировать свои действия.

В режиме «Экспедиции» появятся и новые противники. Одним из них станет Ogryn Pack Master, который сопровождается стаей Pox Hounds и может постоянно призывать новых врагов на поле боя.

Разработчики отмечают, что режим рассчитан на игроков, которые уже продвинулись в развитии персонажа. Каждая вылазка будет отличаться благодаря случайным событиям, а успешные экспедиции откроют доступ к новым заданиям и предметам, включая усиленные версии существующего снаряжения.

По словам Fatshark, обновление Beyond the Hive станет крупнейшим бесплатным контентным дополнением для Darktide с момента релиза игры.