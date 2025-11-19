В Warhammer 40,000: Darktide приходит анархия: представлен класс Hive Scum со стрельбой с двух рук и химическими бустами

Разработчики Warhammer 40,000: Darktide анонсировали второй платный класс DLC — Hive Scum («Отбросы Улья»), ставший самым дерзким и экспериментальным персонажем в игре. В отличие от дисциплинированных Арбитес, вышедших в первом DLC, новый класс представляет криминальный мир Тертиума: преступников, которые решили, что вторжение демонов чумы мешает их собственному бизнесу.

Hive Scum — первый класс Darktide, способный использовать оружие в обеих руках одновременно. В трейлере демонстрируется разнообразный арсенал: импровизированная монтировка, пила, заточки, а также возможность вести огонь сразу из двух автоматов или обрезов. Это делает геймплей более агрессивным и хаотичным, чем у других персонажей.

Главная механика класса — химическая стимуляция. Игроки смогут усиливать способности через настраиваемый стимулятор Cartel Special, а также применять химическое оружие против врагов: метать токсичные бомбы и покрывать пилу различными веществами для усиленного урона.

Как и остальные классы, Hive Scum получит широкий набор косметики: татуировки на все тело, панк-прически, боевую раскраску и уникальные скины оружия. Персонажи также выделяются тем, что являются коренными жителями Улья, а не прибывшими извне наёмниками.

DLC с новым классом выйдет 2 декабря, вместе с отдельным Cosmetic Upgrade Pack, добавляющим ещё больше вариантов кастомизации.