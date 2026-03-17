Выход за пределы Улья: Darktide получила трейлер обновления Beyond the Hive

Warhammer 40,000: Darktide обзавелась релизным трейлером крупного обновления Beyond the Hive, которое выходит уже завтра. Дополнение впервые отправит игроков за пределы Улья — в опасные зоны планеты Атом Прайм.

Главным нововведением станет режим в духе эвакуационных шутеров: отряду предстоит действовать в радиоактивных пустошах, где воздух смертельно опасен. Игрокам придётся быстро перемещаться между укрытиями, одновременно сражаясь с культистами, ведущими загадочные поиски.

Обновление добавит и новых врагов. Особую угрозу представляет Вождь Огрин — мощный противник, которого сопровождают стаи чумных гончих, включая бронированные варианты.

Напомним, что проект от Fatshark вышел в 2022 году и доступен на Xbox Series X/S, PlayStation 5 и ПК.