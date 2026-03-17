ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Warhammer 40,000: Darktide 30.11.2022
Экшен, Шутер, Слэшер, От первого лица, Научная фантастика , Кооператив
7.6 310 оценок

Выход за пределы Улья: Darktide получила трейлер обновления Beyond the Hive

butcher69 butcher69

Warhammer 40,000: Darktide обзавелась релизным трейлером крупного обновления Beyond the Hive, которое выходит уже завтра. Дополнение впервые отправит игроков за пределы Улья — в опасные зоны планеты Атом Прайм.

Главным нововведением станет режим в духе эвакуационных шутеров: отряду предстоит действовать в радиоактивных пустошах, где воздух смертельно опасен. Игрокам придётся быстро перемещаться между укрытиями, одновременно сражаясь с культистами, ведущими загадочные поиски.

Обновление добавит и новых врагов. Особую угрозу представляет Вождь Огрин — мощный противник, которого сопровождают стаи чумных гончих, включая бронированные варианты.

Напомним, что проект от Fatshark вышел в 2022 году и доступен на Xbox Series X/S, PlayStation 5 и ПК.

5
1
Комментарии:  1
Ваш комментарий
Velikiy Guru

Ты хоть смотри что публикуешь, какое число на календаре, например.

Релиз состоится 17 марта