Warhammer 40,000: Darktide демонстрирует новую зону Карнавал в кинематографическом трейлере

Отмечая первую часть юбилейного обновления кооперативного шутера Warhammer 40,000: Darktide, разработчик Fatshark выпустил новый кинематографический трейлер, демонстрирующий сюжетную линию новой зоны Тертиума, представленной в обновлении — Карнавала.

Кинематографический трейлер знакомит нас с множеством новых антагонистических сил, которые кажутся группой невероятно хорошо организованных еретиков, возглавляемой неким Вулфером. Трейлер становится своего рода инструктажем по миссии для игроков, в котором игрокам предлагается войти на Карнавал, чтобы сразиться с новыми врагами.