Warhammer 40,000: Darktide отправит отряды в заражённые глубины Улья

29 сентября Warhammer 40,000: Darktide получит бесплатное обновление Depths of the Damned. Главным его содержанием станет новая миссия Spillway, небольшая сюжетная кампания и очередное путешествие в самые опасные районы Улья Тертия.

На этот раз отряду предстоит спуститься во владения печально известного Водного картеля. Бойцов ждут запутанные тоннели, водные каналы и забытые проходы, захваченные порчей и противниками. При этом маршрут не будет строго линейным: игрокам придётся выбирать между несколькими путями, причём некоторые из них окажутся значительно опаснее других.

Одной из главных особенностей новой миссии станет встреча с загадочным Пророком Разложения. Этот могущественный псайкер превратил глубины Улья в собственное логово и станет одним из главных противников отряда.

Вместе с новой сюжетной частью Darktide получит шесть новых видов оружия. В их числе разработчики называют дробовики Huntsman’s Shotgun и Ogryn Thugshot, а также Ogryn Cruncher. Кроме того, появятся новые варианты уже знакомого вооружения — Crusher Krourk MK VII, двуствольный дробовик Krouk Mk IV, боевая кувалда Gromm Mk I и щит Mk V Slab Shield.

Обновление также добавит новое игровое событие, обновлённую ротацию магазина и ряд улучшений качества жизни. Подробнее о содержании Depths of the Damned разработчики обещают рассказать в ближайших материалах.

Бесплатное обновление выйдет 29 сентября и отправит игроков туда, где привычные для Darktide угрозы будут дополнены новыми маршрутами, противниками и опасностями глубин Улья.