Warhammer 40,000: Darktide 30.11.2022
7.5 165 оценок

Warhammer 40,000: Darktide получает новый контент Rejects Unite, который добавит несколько новых опций и миссий

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monk70
Новости

Fatshark и Games Workshop выпустили совершенно новый контент для Warhammer 40,000: Darktide с множеством контента. Он называется Rejects Unite, и в нем будут представлены две новые миссии, зарабатываемые косметические предметы, новый враг, с которым нужно сражаться, обновления в магазине, а также будут медленно развертываться возможности кросс-игры для всех персонажей. Контент будет частью патча 10, который исправит ошибки и многое другое, поскольку команда продолжает ее улучшать.

«Мы знаем, что промахнулись при запуске», — говорит Хуан Мартинес, исполнительный продюсер Darktide. «Мы признали это, ознакомились с отзывами сообщества и изменили наш подход к обслуживанию игры. Мы регулярно обновляем Darktide и выпустили два выпуска контента, девять обновлений и множество исправлений с момента запуска. И мы не останавливаемся. Rejects Unite, добавляет еще больше нового контента, в который каждый может вонзить свои зубы. Я очень горжусь тем, чего наша команда достигла до сих пор. И скоро будет больше».
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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Hevin

Вот это да! Ничего себе, миссии тогда, когда они уже не нужны, спасибо!

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