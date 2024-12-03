Warhammer 40,000: Darktide получила обновление Grim Protocols и стала доступна на PS5

Компания Fatshark объявила Warhammer 40,000: Darktide доступна с сегодняшнего дня на PS5, а запуск на консоли Sony состоялся вместе с дебютом бесплатного дополнения Grim Protocols, которое вводит в игру новый контент.

Grim Protocols включает в себя новый режим, новую миссию, новые классы оружия, специальное ограниченное по времени событие в честь второй годовщины Darktide, множество улучшений и многое другое. Разработчики также дополнительно оптимизировали систему прогресса, в данном случае добавив Havoc Assignments, чтобы иметь возможность получать новые модификаторы для персонажей, награды и многое другое.

Версии для PS5 есть два графических режима на базовой модели консоли Sony: Производительность (1440p и 60 кадров в секунду) и Качество (4K и 30 кадров в секунду), в то время как на PS5 Pro будет доступен режим 4K и 60 кадров в секунду. Во всех случаях можно рассчитывать на поддержку тактильной обратной связи контроллера DualSense.