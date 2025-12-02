Warhammer 40,000: Darktide получила обновление No Man's Land и класс Hive Scum

Warhammer 40,000: Darktide становится ещё масштабнее с сегодняшним выходом бесплатного обновления No Man’s Land 1.10.0, которое добавляет новую сюжетную кампанию, операцию и многое другое. Darktide также получила второй DLC — класс Hive Scum.

Новая сюжетная кампания Darktide — это постоянное дополнение, объединяющее три миссии в единую сюжетную линию. Она начинается с того, как Мёбианский 53-й полк отражает захват поезда еретиками в ходе операции «Rolling Steel», затем переносит нас в Excise Vault Spireside-13 и завершается новой операцией в игре — No Man’s Land.

Новая сюжетная кампания, представленная в обновлении, также включает три наказания за прохождение на разных уровнях сложности.

В новейшей операции Darktide мы помогаем рыцарю-командору Драгору и его танку Leman Russ «Львиное сердце» атаковать крепость, в которой находится «коварный культ».

Уровень «No Man’s Land» будет всегда доступен на доске заданий в течение недели релиза. После этого он войдет в список обычных миссий.

Обновление Darktide No Man’s Land 1.10.0 также представляет новый бесплатный голосовой профиль для Огрина. Его озвучивает Пулеметчик (The Heavy), Тим Бентинк, которого вы, возможно, знаете как Виктора Зальцпайра из Vermintide.

Кроме того, 4 декабря стартует внутриигровое событие «День Искупления». Выполнение миссий с условием «Искупление» позволяет нам взаимодействовать с особыми святилищами, которые порождают врагов, которых необходимо победить для получения серии наград. Кроме того, сбор святых реликвий даёт дополнительный прогресс в получении наград.

В обновлении No Man’s Land 1.10.0 также представлен ряд изменений, связанных с качеством жизни, с которыми вы можете ознакомиться в специальной статье в Steam.