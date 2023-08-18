Warhammer 40,000: Darktide получит новое древо навыков для всех четырех классов в октябре ©

В игре Warhammer 40,000: Darktide ожидается значительная перестройка системы уровней и навыков. Как сообщает PCGamer, разработчик Fatshark начнет работу над новым деревом навыков в Darktide в октябре.

Если в настоящее время Warhammer 40,000: Darktide предоставляет игрокам возможность выбора нового умения каждые 5 уровней вплоть до 30-го, то в новой системе игроки будут получать очки умений за каждый уровень, которые можно будет использовать для построения дерева умений, открывающего новые пассивные и активные способности.

По словам представителей компании Fatshark, каждый из четырех классов игровых персонажей Darktide будет иметь три основные ветви. В то время как одна из ветвей будет представлять класс в его нынешнем виде, две другие ветви будут содержать новые навыки и способности, которые изменят игру класса в уникальную сторону.

В дереве умений основные узлы будут разделены множеством более мелких пассивных умений и узлов модификаторов. Среди новых способностей - новая способность Smite, напоминающая молнию, для Псайкера и новая гигантская граната для Огрина.

По словам студии, эти умения разрабатывались еще до выхода Darktide, но не были готовы к выпуску в полной версии игры.

Это крупное обновление для Warhammer 40,000: Darktide пока не имеет даты выхода, но его выход намечен на октябрь.