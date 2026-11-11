Warhammer 40,000: Darktide тизерит появление арбалета

Студия Fatshark опубликовала короткий тизер будущего контента для кооперативного шутера Warhammer 40,000: Darktide. Главная деталь, привлекшая внимание игроков, — возможное появление арбалета. Разработчики пока не раскрыли его характеристики, назначение и дату добавления в игру, поэтому официально считать оружие подтверждённым рано.

В ролике команда лишь намекает на дальнейшее расширение арсенала и новые испытания для отверженных, которым предстоит продолжать сражаться с силами Хаоса в городе-улье Терциум. Подробностей о следующем обновлении, включая новые миссии, противников или игровые режимы, пока нет.

Напомним, в сентябре Darktide получила бесплатное обновление Depths of the Damned. Оно добавило сюжетную мини-кампанию из трёх заданий, новую локацию Spillway, босса Пророка Разложения и шесть вариантов оружия.

Warhammer 40,000: Darktide доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в Steam и Microsoft Store.