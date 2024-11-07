Warhammer 40,000: Darktide в следующем месяце выйдет на PS5 и будет работать в разрешении 4K@60FPS на PS5 Pro

Fatshark официально объявила, что Warhammer 40,000: Darktide выйдет на PS5 3 декабря. Игра будет доступна только в цифровом формате, и предварительные заказы открыты для тех, кто хочет купить игру. Кроме того, те, кто оформит предварительный заказ на Imperial Edition, смогут сыграть в игру на шесть дней раньше. Чтобы отпраздновать сегодняшнюю новость, выпущенную Fatshark, есть трейлер PS5, чтобы те, кто использует консоль, были в восторге от предстоящего выпуска Warhammer 40,000.

Для тех, кто следит за выходом игры на PS5, вы сможете приобрести Standard Edition Warhammer 40,000: Darktide в PlayStation Store за $39.99. Если вы являетесь подписчиком PlayStation Plus, вы получите скидку 10% на Standard Edition и скидку 15% на Imperial Edition игры.

Поскольку Warhammer 40,000: Darktide уже некоторое время находится на ПК , версия игры для PS5 будет содержать весь контент и улучшения, которые были сделаны с момента первого запуска игры на ПК, а также будет улучшена для PS5 Pro. Это означает, что игра будет поставляться с DualSense Haptic Feedback и 4K60FPS на PS5 Pro. В режиме производительности игра будет работать на 60FPS при разрешении 1440, а в режиме качества — на 4K30FPS для оригинальной PS5.

Warhammer 40,000: Darktide изначально была выпущена в ноябре 2022 года как духовный преемник серии Vermintide. В прошлом году игра вышла на Xbox Series X|S в октябре. Довольно неожиданно, что PlayStation стала последней консолью, на которой вышла игра, но игра также претерпела множество трудностей во время разработки. Впервые игра была анонсирована в июле 2020 года во время презентации Xbox Series X|S, а релиз игры был запланирован на 2021 год. Однако в это время началась пандемия COVID-19, которая вызвала глобальный сдвиг в подходах к работе, поскольку многим компаниям теперь пришлось бы нанимать сотрудников для удаленной работы или вообще останавливать производство.

За это время игра претерпела несколько задержек, а затем была официально выпущена 30 ноября 2022 года. Затем в августе 2023 года было объявлено, что игра выйдет на Xbox, прежде чем она фактически выйдет в октябре, что привело нас к текущему моменту выхода игры в декабре 2024 года для PS5, а также к улучшениям для PS5 Pro.

На данный момент существует внушительный список игр, улучшенных для PS5 Pro, которые будут доступны либо после запуска консоли, либо после официального релиза игры, и на данный момент этот список насчитывает более 80 игр.