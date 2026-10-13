Warhammer 40,000: Darktide вернула Родина Карнака - новый босс сражается как рейдовый противник

В Warhammer 40,000: Darktide вернулся Родин Карнак, получивший новое тело и силы псайкера. Разработчики рассказали, как создавали Пророка Разложения для миссии Spillway и почему битва с ним отличается от привычных сражений с крупными противниками.

Благодаря благословению Нургла Карнак обрёл способность превращаться в рой мух и перемещаться по арене с помощью сил варпа. По словам команды, разработчики давно хотели добавить в игру противника-псайкера, а возвращение знакомого персонажа позволило раскрыть эту идею. При создании боя студия также вдохновлялась Нурглотом Бессмертным из Warhammer: Vermintide 2.

Сражение с Пророком Разложения разделено на три фазы, каждая из которых предлагает собственные механики. Между ними игрокам приходится отбиваться от волн рядовых врагов. При разработке команда учитывала особенности шутера от первого лица: участникам боя необходимо следить не только за боссом, но и за опасностями на арене, а также противниками вокруг. Чтобы не перегружать сражение, во время основных атак Карнака разработчики делают акцент преимущественно на врагах ближнего боя. На высоких уровнях сложности к ним добавляются элитные противники, включая огринов.

Работа над боссом потребовала и новых технических решений. Среди них — снаряды, которые можно уничтожать выстрелами, а также специальные системы управления фазами сражения. В итоге разработчики стремились создать испытание, которое потребует от команды не только наносить урон, но и следить за происходящим на арене.

Битва с Карнаком завершает миссию Spillway из мини-кампании Terrors of the Deep. При этом она не останется одноразовым сюжетным событием: сражение войдёт в обычный список заданий и появится в режиме Havoc, где предусмотрены дополнительные элементы боя. По словам команды, добиться цельного результата удалось благодаря совместной работе дизайнеров, художников, программистов и специалистов по звуку.