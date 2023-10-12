Warhammer 40K: Darktide на Xbox Series X разочаровала Digital Foundry из-за низкого разрешения и падения FPS ©

На прошлой неделе Warhammer 40K: Darktide, новейшая кооперативная игра от разработчика Warhammer: Vermintide Fatshark, наконец-то вышла на Xbox Series X/S. Хотя изначально предполагалось, что игра появится на Xbox «вскоре» после выпуска на ПК, в итоге на это ушло почти год. Так как же изменилась консольная версия с учетом этого дополнительного времени на разработку? Журналисты из Digital Foundry опробовали версию для Xbox Series X/S, и результаты оказались не такими уж и впечатляющими.

На Xbox Series X Warhammer 40K: Darktide предлагает режим производительности 60 кадров в секунду и режим качества 30 кадров в секунду, при этом визуальные эффекты примерно эквивалентны ПК с максимальными настройками, хотя и без отражений с трассировкой лучей или глобального освещения. Режим «Производительность» работает с довольно низким собственным разрешением, около 864p, масштабированным до 1440p, и Digital Foundry обнаружила множество неровных краев из-за плохого сглаживания. Между тем, режим качества составляет около 1368p с повышением до 4K. На Xbox Series S вы получаете только один режим, который составляет около 720p с повышением разрешения до 1080p.

Что касается частоты кадров, режим производительности Xbox Series X может упасть примерно до 50 кадров в секунду, даже до 40, с периодическими довольно резкими заиканиями. Режим качества XSX также не может достичь отметки в 30 кадров в секунду с провалами до середины 25 к/с. Между тем, Xbox Series S работает примерно так же, как XSX в режиме качества. В игре также может показаться, что частота кадров колеблется (но на самом деле это не так) из-за того, что сетевое подключение не совсем идеальное.

В Warhammer 40K: Darktide можно играть на ПК и Xbox Series X/S.