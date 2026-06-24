Баланс и борьба с читами: Dawn of War - Definitive Edition получила масштабный патч с изменениями всех фракций

Warhammer 40,000: Dawn of War – Definitive Edition получила крупное обновление, которое одновременно затрагивает баланс многопользовательской игры, систему автоматического подбора и меры против недобросовестных игроков. Патч продолжает линию изменений версии 2.8.0 и 2.9.0, нацеленную на более стабильную и честную соревновательную среду, а также корректировку поздней стадии матчей.

Одним из ключевых направлений обновления стала борьба с модификациями, дающими нечестное преимущество в режиме автоматического подбора. Разработчики ужесточили детектирование читов и ввели наказания за использование запрещённых модов, включая удаление «тумана войны», расширение камеры и отключение атмосферных эффектов. Нарушителям грозят временные блокировки от 48 часов и вплоть до перманентного бана. При этом подчёркивается, что ограничения касаются исключительно рейтингового пула, тогда как пользовательские матчи и режимы с модами остаются без изменений.

Существенные корректировки получили Эльдары и Тёмные Эльдары. У первых замедлили раннее развитие и ослабили ряд юнитов, включая «Рейнджеров» и «Тёмных Жнецов», а также изменили мобильность техники. У Тёмных Эльдаров переработаны показатели раннего давления: снижены урон и выживаемость ряда отрядов, но добавлены новые исследования третьего уровня для улучшения поздней стадии игры.

Фракция Хаоса получила смешанный набор изменений. «Принц Демонов» стал значительно эффективнее в поздней игре за счёт усиления урона по тяжёлой технике и монстрам, а также улучшенной регенерации. При этом «Дефайлер» ослаблен по урону и эффектам контроля, хотя и сохранил увеличенную зону действия. Дополнительно скорректированы показатели «Космических пехотинцев Хаоса» и ряда вспомогательных улучшений.

Имперская Гвардия получила как исправления ошибок, так и точечные усиления отдельных юнитов, включая «Гвардейцев», «Огрина» и «Касркина». При этом переработана система исследований, связанная с оружием и командными отрядами, чтобы устранить несоответствия, возникшие в предыдущих версиях.

Существенные изменения затронули и другие фракции: Некроны получили новый уровень масштабирования в поздней игре, Орки — корректировки экономики и скорости развертывания пехоты, Сестры Битвы — переработку «Веры» и ослабление раннего давления, а Тау — исправление критической ошибки с ракетным вооружением и балансные правки техники.

Помимо баланса, обновление включает ряд системных улучшений: переработан выбор групп управления, улучшена стабильность камеры, расширены возможности моддинга и доработан интерфейс. Отдельное внимание уделено производительности и корректной работе пользовательских модификаций.

Таким образом, патч продолжает курс Relic на постепенную «шлифовку» мультиплеера Dawn of War – Definitive Edition, одновременно усиливая борьбу с нечестной игрой и выравнивая мету на всех этапах матчей.