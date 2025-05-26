Фанаты Dawn of War недовольны Definitive Edition, поскольку издание с минимальной разницей в графике будет не бесплатным

На прошедшем Warhammer Skulls студия Relic Entertainment анонсировала Definitive Edition культовой стратегии Warhammer 40,000: Dawn of War. Однако оно вызвало немалое недовольство у некоторых поклонников бренда.

Многие назвали грядущую версию игры продуктом, созданным "с минимальными усилиями, исключительно для сбора денег". На Reddit стала популярна тема, посвященная самым большим проблемам Definitive Edition.

Прежде всего, игрокам не нравится, что владея оригиналом, не получат бесплатного обновления до новой версии. Это было подтверждено в дискорде Relic.

Я так не думаю. Мы также не объявили цену, но она будет конкурентоспособной.

Вторая претензия - минимальная разница между графикой оригинала и Definitive Edition, которая для многих кажется не стоящей того, чтобы платить за нее снова. То же самое касается и более высоких разрешений, которые Dawn of War уже давно поддерживает с помощью фанатских модов.

Кроме того, геймеры обвиняют Relic в том, что она не упомянула ничего нового, что Definitive Edition привнесет в реальный игровой процесс. Они отмечают, что игра выиграла бы, например, от улучшения поиска пути или исправления ошибок. Некоторые незначительные расширения фракций также будут приняты с распростертыми объятиями.

Однако стоит отметить, что студия, возможно, еще не раскрыла перед игроками все свои карты, о чем свидетельствует один из ответов на самые часто задаваемые вопросы, найденный в Steam.

В: Когда вы опубликуете больше информации об обновлениях и улучшениях игры?

О: В ближайшие месяцы команда разработчиков расскажет нам много нового в блогах, видео и прямых трансляциях.

Так что вполне возможно, что к запуску игры разработчики рассмотрят проблемы, волнующие игроков, и найдут решения, которые их удовлетворят. Пока неизвестно, когда именно состоится дебют Warhammer 40,000: Dawn of War - Definitive Edition, но ожидается, что это произойдет в этом году.