Классическая стратегия Warhammer 40,000: Dawn of War получит обновлённую версию в этом году

Relic Entertainment объявила о выходе Warhammer 40,000: Dawn of War - Definitive Edition на ПК в конце этого года. Это культовая Dawn of War, какой ее помнят игроки, но оптимизированная для современного оборудования. Отмеченная наградами и определяющая жанр классическая стратегия в реальном времени была обновлена для сегодняшней аудитории ПК, оставаясь верной мрачному оригиналу.
Definitive Edition включает в себя весь контент Dawn of War и отдельного дополнения; 4 классические кампании Dawn of War, 9 армий и более 200 карт в одной игре. Игра будет поддерживать 4K, масштабированные текстуры (в 4 раза больше оригиналов) и основанное на изображении освещение для более высокого уровня точности, сохраняя при этом классический опыт. Улучшенная игровая камера покажет поле битвы как никогда раньше, а HUD и макет экрана были оптимизированы для широкоэкранного просмотра. Она также была обновлена до 64-битной платформы для поддержки постоянных усилий сообщества моддеров и будет совместим с более чем 20 годами любовно созданных модов сообщества.
Warhammer 40,000: Dawn of War - Definitive Edition будет выпущена в конце этого года для ПК в Steam и GOG.
Я в это неверю я неверю
За 20 лет так ничего лучше и не смогли сделать. Да и невозможно это. Тут только тиранидов не хватало, до идеала.
Тираниды давно есть в модах, реализованы на 5+. Такое мясище с титанами и карнифексами я не видел ни в одной игре.
Мде..мододелы это всё 10 лет назад сделали
А где разница то?
если моды перенести можно будет, то вообще имбуля. Это нам нужно было, а не грёбаный дов 3
Раз решили обновить, то и карланов на примарисов поменять надо )
А так выглядит словно просто текстуры через нейросеть прогнали и всё
так там помимо текстур ещё эффекты передалали. Это всё таки не ремейк. Теперь хотя бы без гемора можно поиграть в 4к с нормальным интерфейсом
это дефентивка, а не ремастер, просто должно быть чуть больше контента чем в дефолтном DoW, и патч накинули
По лору весь замес идет до падения Кадии. Примарисы тогда еще в инкубаторах плавали.
Как то мало изменений графона... Подтянуть бы.
изменений кот наплакал. так и на модах играется. но игрушка конечно топовая...ей бы ремейк достойный
Отдадут индусам на аутсорс)
Будет отличный повод пройти отличную же игру.
Офигенно.
В 2022 году прошел Warhammer 40,000: Dawn of War - Anniversary Edition и все последующие части в 2к. Не было ничего, с чем бы фанатское сообщество не справилось.
Алилуя, а то запуск оригиналов тот ещё шаманский ритуал с принесением молитв Духу Машины.