Классическая стратегия Warhammer 40,000: Dawn of War получит обновлённую версию в этом году

Relic Entertainment объявила о выходе Warhammer 40,000: Dawn of War - Definitive Edition на ПК в конце этого года. Это культовая Dawn of War, какой ее помнят игроки, но оптимизированная для современного оборудования. Отмеченная наградами и определяющая жанр классическая стратегия в реальном времени была обновлена ​​для сегодняшней аудитории ПК, оставаясь верной мрачному оригиналу.

Definitive Edition включает в себя весь контент Dawn of War и отдельного дополнения; 4 классические кампании Dawn of War, 9 армий и более 200 карт в одной игре. Игра будет поддерживать 4K, масштабированные текстуры (в 4 раза больше оригиналов) и основанное на изображении освещение для более высокого уровня точности, сохраняя при этом классический опыт. Улучшенная игровая камера покажет поле битвы как никогда раньше, а HUD и макет экрана были оптимизированы для широкоэкранного просмотра. Она также была обновлена до 64-битной платформы для поддержки постоянных усилий сообщества моддеров и будет совместим с более чем 20 годами любовно созданных модов сообщества.

Warhammer 40,000: Dawn of War - Definitive Edition будет выпущена в конце этого года для ПК в Steam и GOG.