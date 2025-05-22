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Warhammer 40,000: Dawn of War 20.09.2004
Стратегия, RTS
9.4 3 239 оценок

Классическая стратегия Warhammer 40,000: Dawn of War получит обновлённую версию в этом году

monk70 monk70

Relic Entertainment объявила о выходе Warhammer 40,000: Dawn of War - Definitive Edition на ПК в конце этого года. Это культовая Dawn of War, какой ее помнят игроки, но оптимизированная для современного оборудования. Отмеченная наградами и определяющая жанр классическая стратегия в реальном времени была обновлена ​​для сегодняшней аудитории ПК, оставаясь верной мрачному оригиналу.

Definitive Edition включает в себя весь контент Dawn of War и отдельного дополнения; 4 классические кампании Dawn of War, 9 армий и более 200 карт в одной игре. Игра будет поддерживать 4K, масштабированные текстуры (в 4 раза больше оригиналов) и основанное на изображении освещение для более высокого уровня точности, сохраняя при этом классический опыт. Улучшенная игровая камера покажет поле битвы как никогда раньше, а HUD и макет экрана были оптимизированы для широкоэкранного просмотра. Она также была обновлена до 64-битной платформы для поддержки постоянных усилий сообщества моддеров и будет совместим с более чем 20 годами любовно созданных модов сообщества.

Warhammer 40,000: Dawn of War - Definitive Edition будет выпущена в конце этого года для ПК в Steam и GOG.

19
17
Warhammer 40,000: Dawn of War
20.09.2004
Комментарии: 17
Ваш комментарий
Punisher1

Я в это неверю я неверю

6
Pavlissimus

За 20 лет так ничего лучше и не смогли сделать. Да и невозможно это. Тут только тиранидов не хватало, до идеала.

5
0ncnjqybr

Тираниды давно есть в модах, реализованы на 5+. Такое мясище с титанами и карнифексами я не видел ни в одной игре.

Pit Lord

Мде..мододелы это всё 10 лет назад сделали

3
Haranis

А где разница то?

3
Роман Куницкий

если моды перенести можно будет, то вообще имбуля. Это нам нужно было, а не грёбаный дов 3

2
Unicorling

Раз решили обновить, то и карланов на примарисов поменять надо )

А так выглядит словно просто текстуры через нейросеть прогнали и всё

1
Роман Куницкий

так там помимо текстур ещё эффекты передалали. Это всё таки не ремейк. Теперь хотя бы без гемора можно поиграть в 4к с нормальным интерфейсом

fortuneismax

это дефентивка, а не ремастер, просто должно быть чуть больше контента чем в дефолтном DoW, и патч накинули

0ncnjqybr

По лору весь замес идет до падения Кадии. Примарисы тогда еще в инкубаторах плавали.

Zloimamont

Как то мало изменений графона... Подтянуть бы.

1
ZackSnyder

изменений кот наплакал. так и на модах играется. но игрушка конечно топовая...ей бы ремейк достойный

1
Даздрасен Дыклоп

Отдадут индусам на аутсорс)

1
Despot_Aspid

Будет отличный повод пройти отличную же игру.

0x0101

Офигенно.

Rimasted

В 2022 году прошел Warhammer 40,000: Dawn of War - Anniversary Edition и все последующие части в 2к. Не было ничего, с чем бы фанатское сообщество не справилось.

nikvik jm

Алилуя, а то запуск оригиналов тот ещё шаманский ритуал с принесением молитв Духу Машины.