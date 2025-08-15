Моддер проверил, сколько орков нужно, чтобы "убить" Warhammer 40,000: Dawn of War - Definitive Edition

Переиздание культовой стратегии Warhammer 40,000: Dawn of War вышло совсем недавно, а энтузиасты уже начали испытывать его на прочность. Один из участников сообщества Unification Mod по имени Gunnisson решил выяснить, сколько орков удастся разместить на карте, прежде чем игра перестанет работать.
Сначала моддер спокойно довёл число до тысячи бойз, затем — до трёх тысяч, при этом игра продолжала стабильно работать. Даже после появления более 10 000 моделей Dawn of War лишь замедлилась до однозначного числа кадров в секунду, но не вылетела.
Эксперимент завершился на отметке 47 504 орка — именно тогда игра окончательно «умерла». На финальном этапе каждый кадр просчитывался по 10 секунд, а процесс занял более семи часов.
Gunnisson остался доволен результатом и отметил, что производительность переиздания впечатляет, а это значит, что в будущем моддеры смогут устраивать действительно масштабные битвы с десятками тысяч юнитов. Relic Entertainment, в свою очередь, поблагодарила сообщество за помощь в тестировании и поддержку модов в Definitive Edition.
Нуу... люди жалуются на просадки и без 47 504 орков
Игра криво оптимизирована, опять.
если игра держит 47 504 орков а у людей не работает с 0 орков, значит проблема в людях а не в игре.
просто орки верят что игра работает
Жду новостей от мододелов, улучшающих локации, деревья, по настоящему улучшающие текстуры а не как эта срань, да и вообще могли бы уже ересь хоруса запилить
А сколько орков нужно чтобы сломать оригинал? Пусть идёт тоже проверяет, чтобы сравнить.
Оригинал работал на одном ядре и 4 гигах оперативки. 100-200 рыл его потолок, дальше вылет.
Таки и сейчас на одном ядре
Когда заняться нечем вот подобным и занимаются.
а как в этот мод поиграть? я хочу устроить войнушку буквально на каждой карте