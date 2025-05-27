Поддержка модов, новая камера и ряд других вещей - появились особенности ремастера Warhammer 40,000: Dawn of War

Директор по дизайну Филипп Бул поделился деталями Warhammer 40,000: Dawn of War Definitive Edition. Он отметил, что идея ремастера появилась отчасти из-за того, что Relic покинула SEGA. После этого разработчики связались с Games Workshop и сами предложили сделать ремастер.

В нём изменили положение камеры — теперь она находится выше, на высоте 55 метров, по сравнению с 39 метрами в оригинале. Туман войны также слегка скорректировали: визуально он стал шире, но механика при этом осталась прежней. А вот радиус обзора юнитов решили не трогать - чтобы сохранить текущую логику миссий и структуру карт.

Студия провела ручную проверку совместимости ремастера с популярными модами, взаимодействуя с их авторами. Кроме того, будут предоставлены обновлённые инструкции по установке. Бул отметил, что цель команды — сделать так, чтобы модификации работали сразу после установки. Хотя некоторые моды не получат обновлённого освещения, их создатели смогут самостоятельно адаптировать контент под ремастер.

Баланс в игре останется прежним, но после выхода игры разработчики будут анализировать статистику и при необходимости они выпустят патч с правкой баланса. Также будут поддерживаться пользовательские модификации, изменяющие баланс.

Так же Бул обещает и некоторые сюрпризы: ремастер будет включать в себя некие "новые элементы, которые было невозможно реализовать в оригинальной версии", но подробности пока неизвестны.

Бул подчеркнул, что ремастер основан на оригинальных ассетах, которые были переработаны художниками, включая тех, кто участвовал в создании игры изначально. Также он отметил, что Relic открыта к дальнейшей работе с серией, однако пока может говорить только о тех проектах, которые уже анонсированы.

Warhammer 40,000: Dawn of War Definitive Edition выйдет на PC (Steam, GOG) до конца 2025 года.