Поддержка модов, новая камера и ряд других вещей - появились особенности ремастера Warhammer 40,000: Dawn of War

Директор по дизайну Филипп Бул поделился деталями Warhammer 40,000: Dawn of War Definitive Edition. Он отметил, что идея ремастера появилась отчасти из-за того, что Relic покинула SEGA. После этого разработчики связались с Games Workshop и сами предложили сделать ремастер.
В нём изменили положение камеры — теперь она находится выше, на высоте 55 метров, по сравнению с 39 метрами в оригинале. Туман войны также слегка скорректировали: визуально он стал шире, но механика при этом осталась прежней. А вот радиус обзора юнитов решили не трогать - чтобы сохранить текущую логику миссий и структуру карт.
Студия провела ручную проверку совместимости ремастера с популярными модами, взаимодействуя с их авторами. Кроме того, будут предоставлены обновлённые инструкции по установке. Бул отметил, что цель команды — сделать так, чтобы модификации работали сразу после установки. Хотя некоторые моды не получат обновлённого освещения, их создатели смогут самостоятельно адаптировать контент под ремастер.
Баланс в игре останется прежним, но после выхода игры разработчики будут анализировать статистику и при необходимости они выпустят патч с правкой баланса. Также будут поддерживаться пользовательские модификации, изменяющие баланс.
Так же Бул обещает и некоторые сюрпризы: ремастер будет включать в себя некие "новые элементы, которые было невозможно реализовать в оригинальной версии", но подробности пока неизвестны.
Бул подчеркнул, что ремастер основан на оригинальных ассетах, которые были переработаны художниками, включая тех, кто участвовал в создании игры изначально. Также он отметил, что Relic открыта к дальнейшей работе с серией, однако пока может говорить только о тех проектах, которые уже анонсированы.
Warhammer 40,000: Dawn of War Definitive Edition выйдет на PC (Steam, GOG) до конца 2025 года.
Боже, че за говянный дизайн у вашего сайта
У них международное соревнование по самому уродскому обновлению дизайна.
"новые элементы, которые было невозможно реализовать в оригинальной версии"
Наверное цветовые схемы войск, которые можно было редактировать, будут продавать за далары
Ты логичный парень, у тебя какой айкью, мозг не жмет?
Внедряют поддержку модов и будут продавать раскраски. Кто их будет покупать когда есть моды? Такие же гиганты логики как ты?)))
Я надеюсь это не такие сюрпризы как в недавнем переиздание Сталкера мыло цензура и прочая шляпа таких сюрпризов не надо. И конского ценника тоже за три игры нехотелось бы ибо это HD переиздание а не ремейк
Слоупок, 4. 1+3.
увеличение численности армий надо 100%
Да, в онлайне этого не хватало (и ограничение по технике тоже бы повысили)
Ну что ж, спасибо им за 64 движок, этого очень не хватало, рад, что они сделают ремастер.
надеюсь там не будет грёбангой денувы
Ремастер выйдет в GOG.
Как по мне серия Down of War, а так же Вольный торговец, это наилучшие проекты по Вахе и её атмосфере. Остальное лишь ересь и дешёвая подделка. Особенно вторая часть Спасе Марине 2👎 // Nvidia Power