Продажи ремастера Warhammer 40,000: Dawn of War за сутки достигли 150 тыс. копий

Компания Relic Entertainment объявила, что продажи Warhammer 40,000: Dawn of War - Definitive Edition, улучшенной версии стратегии в реальном времени, выпущенной в 2004 году, за одни сутки составили более 150 тысяч копий.

Это Dawn of War, каким её помнят игроки, но с улучшенной графикой для современных устройств. Отмеченная наградами стратегия в реальном времени, ставшая основополагающим жанром, вернулась с визуальными и игровыми улучшениями, которые сохраняют дух оригинальной игры, одновременно улучшая игровой процесс на современных системах. Definitive Edition включает в себя оригинальную Dawn of War и все дополнения к ней: Winter Assault, Dark Crusade и Soulstorm.