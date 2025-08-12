Разработчики Dawn of War вернули культовый крик космодесантника в интро Definitive Edition после жалоб фанатов

Relic Entertainment прислушалась к сообществу Warhammer 40,000 и восстановила оригинальный крик космодесантника в знаменитом интро Dawn of War. Ранее его удалили в обновлённой версии ролика, представленной в июле вместе с анонсом даты выхода Definitive Edition — 14 августа.

В «улучшенной» версии интро оригинальный боевой вопль сержанта Кровавых Воронов заменили репликой Габриэля Анджелоса, взятой из игрового процесса. Однако фанаты быстро заметили, что в сцене кричит вовсе не Анджелос, и сочли замену менее впечатляющей. Дополнительные изменения — новые реплики Орков и озвучка выхода Дредноута — также вызвали критику за то, что они отвлекают от атмосферы.

После шквала критики Relic признала, что не ожидала такого резонанса, и пообещала «курс на исправление». Теперь студия выпустила новую версию ролика с полностью восстановленным оригинальным звуком, включая легендарный крик, который многие считают символом Dawn of War.

Разработчики подчёркивают, что культовая сцена с космодесантником, бегущим в атаку под дождём выстрелов, останется в игре в 4K без изменений — ведь, как отмечает дизайн-директор Филипп Булль, её драматургия и ритм идеально выдержаны и не требуют доработок.

Definitive Edition Dawn of War выйдет 14 августа, а фанаты уже могут оценить исправленное интро, которое сочетает визуальное обновление с подлинной атмосферой оригинала 2004 года.