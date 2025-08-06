Разработчики Warhammer 40K: Dawn of War - Definitive Edition раскрыли детали переосмысления культовой стратегии

Студия, занимающаяся обновлённой версией легендарной стратегии Warhammer 40,000: Dawn of War – Definitive Edition, поделилась подробностями процесса создания ремастера в новом дневнике разработчиков. В команде трудятся и те, кто стоял у истоков оригинала, выпущенного ещё в 2004 году.

Разработчики рассказали, что возвращение к классике оказалось не просто ностальгией — за 20 лет индустрия шагнула далеко вперёд, и им пришлось переосмысливать всё: от визуального стиля до геймплейных механик. Их главная цель — сохранить дух оригинальной Dawn of War, при этом адаптировав её к требованиям современных игроков.

Релиз Warhammer 40,000: Dawn of War – Definitive Edition на ПК намечен на 14 августа 2025 года. Игроки, ранее купившие юбилейное издание оригинала, смогут приобрести ремастер с 30% скидкой, в то время как для остальных цена составит 30 долларов.