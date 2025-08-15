Ремастер Warhammer 40,000: Dawn of War уверенно стартовал в Steam

Недавно состоялся релиз ремастера Warhammer 40,000: Dawn of War, и, судя по всему, игрока он понравилась. Многие сходятся во мнении, что ремастеринг ПК-версии выглядит гораздо лучше в трейлере.

Согласно данным SteamDB, игре удалось собрать 13 683 игрока онлайн в день релиза. Отзывы также довольно хорошие: из 729 обзоров 74% являются положительными.

Классическая стратегия в реальном времени, определившая жанр, возвращается с улучшенной графикой и производительностью, разработанной для современного оборудования, сохраняя при этом неповторимый стиль и атмосферу оригинальной игры.

Издание Definitive Edition включает в себя базовую версию Dawn of War и все дополнения: Winter Assault, Dark Crusade и Soulstorm. Игроков ждут поддержка разрешения 4K с масштабированными текстурами, улучшенное освещение и эффекты окружения, оптимизированный интерфейс для широкоэкранных дисплеев и обновлённая 64-битная архитектура для стабильности и производительности. Среди других улучшений — улучшенный поиск пути, расширенная поддержка больших армий и совместимость с модами, созданными сообществом за два десятилетия.