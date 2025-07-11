Ремастер Warhammer 40,000: Dawn of War выходит 14 августа с техническими улучшениями и скидкой для обладателей оригинала

Компания Relic Entertainment сообщила, что Warhammer 40,000: Dawn of War – Definitive Edition официально выйдет 14 августа 2025 года на ПК в Steam и GOG по цене 29,99 долларов. Новое издание классической стратегии в реальном времени оптимизировано для нынешних систем и будет отличаться улучшенной графикой, улучшенной производительностью и усовершенствованиями искусственного интеллекта.

Канадская студия сопроводила анонс новым трейлером, обновлённым до разрешения 4K, который с помощью улучшенной визуальной составляющей передаёт всю остроту войны в секторе Аурелия. Эта полная версия не только стремится сохранить наследие оригинальной игры, но и модернизировать её, сделав более доступной и привлекательной для новых игроков.

Среди наиболее заметных нововведений, по словам Relic, улучшена система поиска пути, которая является одной из самых популярных пожеланий опытных игроков. Кроме того, некоторые аспекты графического движка были доработаны для обеспечения более плавного игрового процесса на современных мониторах, не жертвуя при этом характерным визуальным стилем оригинала.

В знак благодарности сообществу игроки, уже владеющие Dawn of War – Anniversary Edition, получат скидку 30% на покупку новой версии. Студия пояснила, что это предложение будет доступно как в Steam, так и в GOG и останется активным «в обозримом будущем».