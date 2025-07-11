Ремастер Warhammer 40,000: Dawn of War выходит 14 августа с техническими улучшениями и скидкой для обладателей оригинала

Компания Relic Entertainment сообщила, что Warhammer 40,000: Dawn of War – Definitive Edition официально выйдет 14 августа 2025 года на ПК в Steam и GOG по цене 29,99 долларов. Новое издание классической стратегии в реальном времени оптимизировано для нынешних систем и будет отличаться улучшенной графикой, улучшенной производительностью и усовершенствованиями искусственного интеллекта.
Канадская студия сопроводила анонс новым трейлером, обновлённым до разрешения 4K, который с помощью улучшенной визуальной составляющей передаёт всю остроту войны в секторе Аурелия. Эта полная версия не только стремится сохранить наследие оригинальной игры, но и модернизировать её, сделав более доступной и привлекательной для новых игроков.
Среди наиболее заметных нововведений, по словам Relic, улучшена система поиска пути, которая является одной из самых популярных пожеланий опытных игроков. Кроме того, некоторые аспекты графического движка были доработаны для обеспечения более плавного игрового процесса на современных мониторах, не жертвуя при этом характерным визуальным стилем оригинала.
В знак благодарности сообществу игроки, уже владеющие Dawn of War – Anniversary Edition, получат скидку 30% на покупку новой версии. Студия пояснила, что это предложение будет доступно как в Steam, так и в GOG и останется активным «в обозримом будущем».
Так... Со скидкой получается где-то 1700 р. Ну пойдёт.
Лоботомия прошла успешно.
кто то скажет что я душню , но я просто не могу- так всрать звуковое сопровождение в трейлере... угробить классную музыку ,которую перебивают посторонние фразы ,за каким то фигом озвучку какую то наложить которой в оригинале не было и все время громкость скачет , теперь понимаю отношение к ремастеру , уважение к оригиналу еще меньше чем к ремастеру GTA и особенно Silent Hill hd collection которая так же пролюбила всю работу акиры ямаоки и переозвучила гг
в вахе не классная музыка и собсна ее там отродясь не было, пафосный эмбиент для хрен знает кого
ты блин прикалываешься ???в вахе не нужна пафосная музыка? во вселенной про превозмогание? да для DOW Джереми Соул музыку создавал и ни че что он для морровинда писал музыку и последующих?
Помимо "Древних Свитков", аккурат до выхода ДоВа он написал полный саундтрек и для первого "КОТОРа".
Скидка 30% от 30 баксов для обладателей.
Звиздец, какая щедрость для максимально ленивого ремастера...
Очень нужный ремастер, особенно после провального Дауна№3 и на фоне "ремастера" Пейс Марины №1...
"Оптимизация под современные системы" - это какое-то гонево, потому что все "первые" игры прекрасно запускаются вообще на всех системах от ХР и выше. Высокие разрешения также легко выставлять через меню или любительским патчером - ничего стоящего 30 баксов вносить в код игры не требуется. Да и вряд ли текстуры под это дело будут перерисовывать с нуля... Улучшенный путь для боевых единиц могли бы и вовсе добавить патчем в старые версии, но жадность конечно, взяла верх.
Чёт, судя по скринам, это даже не ремастер, а тупо переиздание.
да где тут ремастер, обычный энхенсд эдишн с раширяловом чего надо и не надо
Так и есть поэтому назвали definitive а не remastered чтоб вопросов меньше было к работе
я в курсе, автора шапки спроси почему он людей вводит в заблуждение.
Какая скидка? На шару давайте.