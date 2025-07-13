Стали известны минимальные системные требования Warhammer 40K: Dawn of War - Definitive Edition

Недавно компания Relic Entertainment объявила, что Warhammer 40K: Dawn of War – Definitive Edition выйдет 14 августа. В честь этого объявления команда опубликовала минимальные системные требования для ПК.

Как отметила Relic, Definitive Edition будет включать в себя всё из Dawn of War и всех её отдельных дополнений. Игроки получат 4 классические кампании, 9 различных армий и более 200 карт.

Для запуска Definitive Edition игрокам на ПК потребуется как минимум процессор Intel i5 6-го поколения AMD Ryzen с 4 ядрами на 3 ГГц. Также потребуется 8 ГБ оперативной памяти и видеокарта уровня NVIDIA GeForce GTX 950 или AMD Radeon R9 370. Игра по-прежнему будет использовать API DX9.0c. Также потребуется 25 ГБ свободного места на диске.

К сожалению, Relic не опубликовала рекомендуемые системные требования. Как бы то ни было, указанные минимальные системные требования выше, чем у оригинальной Dawn of War. Тем не менее, для Definitive Edition не потребуется мощный ПК.