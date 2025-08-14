Возвращение легенды: стратегия Warhammer 40,000: Dawn of War - Definitive Edition получила релизный трейлер

Фанаты Warhammer 40,000 могут готовиться к событию — Warhammer 40,000: Dawn of War – Definitive Edition выходит уже сегодня, 14 августа 2025 года. Чтобы отметить это, авторы представили релизный трейлер.

Эта обновлённая версия объединяет всё лучшее из оригинала: четыре кампании, девять фракций и более 200 карт. Культовая стратегия 2004 года вновь оживает, сохраняя мрачную атмосферу далёкого будущего 41-го тысячелетия.

Разработчики переработали визуальное оформление: текстуры боевых единиц теперь в четыре раза детальнее, улучшено освещение, тени и отражения, а игровой мир стал по-настоящему кинематографичным. Поддержка 64-битных систем позволяет продолжить работу с модами, которые сообщество создавало более двадцати лет, а улучшенная камера открывает новые горизонты на поле боя. Интерфейс оптимизирован для современных мониторов, включая 4К.

В игре представлены девять фракций: от космических десантников и орков до эльдаров, хаоситов, Имперской Гвардии, Тау, некронов, Тёмных эльдаров и Сестёр Битвы. Каждая из них обладает уникальными особенностями и стилем ведения боя.

Четыре кампании предлагают разнообразные сценарии: командуйте Кровавыми Воронами, штурмуйте Лорн 5, участвуйте в Тёмном крестовом походе на Кронус или переживите бурю душ в системе Каурава. Многопользовательский режим поддерживает от 2 до 8 игроков, позволяя играть как командно, так и один против одного, с доступом к модам и картам сообщества.

Definitive Edition сохраняет дух оригинала, но приносит свежие визуальные и технические улучшения — это шанс вновь окунуться в кровавую и эпическую вселенную Warhammer 40,000.