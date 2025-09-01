Warhammer 40,000: Dawn of War - Definitive Edition получила русскую озвучку

Как стало известно, Vampire_2008 выпустил русскую озвучку для Warhammer 40,000: Dawn of War - Definitive Edition.
Основные особенности
- Были извлечены архивы с русской озвучкой, вырезаны все посторонние звуки (кряхтения, шумы окружения и т.п.), оставшиеся залиты в англоязычные архивы, после чего всё снова упаковали.
- Из Dark Crusade и Soulstorm убраны те же звуки, что уже были в DoW и Winter Assault (а также повторяющиеся DC-звуки внутри Soulstorm).
- В DC и SS у некоторых новых юнитов были дополнительные фразы с другой интонацией, которых не оказалось в русской версии - такие файлы удалили.
- У тёмных эльдар и сестёр битвы в английской озвучке нашли пачку непереведённых фраз и «кряхтений», которых в русском изначально не было - из-за этого местами в речи юнитов могут проскакивать английские слова.
- В качестве основы использовалась озвучка от Руссобит-М (оригинальные локализованные звуки), а для юнитов, которых они не переводили, использованы звуки от Буки.
- Шрифты взяты из локализации Руссобит-М, так как они ближе к оригиналу.
- В Definitive Edition используются командиры из младших версий (например, Габриэль Ангелос для космодесанта, Стурнн для имперской гвардии) - им была поставлены правильные звуки.
Vampire_2008 проделал впечатляющую работу, чтобы в Definitive Edition всё выглядело и звучало максимально близко к оригиналу.
АГРЕССИВНЫЙ ЗВУК КРУУТОВ. ЖИВОТНЫЕ ЗВУКИ.
