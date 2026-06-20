Для Warhammer 40,000: Dawn of War 2 и Chaos Rising вышел гигантский мод-расширение "Ultimate Exterminatus"

Ultimate Exterminatus это свежий гигантский мод-ремастер, который переделывает основную кампанию и кампанию дополнения Chaos Rising.

Этот мод добавляет целую кучу уникальных фич и небольших механик, а также переделывает, рабалансирует, улучшает и расширяет практически каждую систему и ключевой аспект кампаний: экипировку, прокачку, карты, миссии, врагов и т.д.

Мод имеет русскую локализацию и поддерживает кооп, прочитать про него подробнее можно здесь:

Скачать мод можно здесь.

На измения экипировки можно посмотреть в специальном видео-showcas'е: