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Warhammer 40,000: Dawn of War 2 19.02.2009
Стратегия, RTS, Научная фантастика
9.1 2 262 оценки

Для Warhammer 40,000: Dawn of War 2 и Chaos Rising вышел гигантский мод-расширение "Ultimate Exterminatus"

T1Slam T1Slam

Ultimate Exterminatus это свежий гигантский мод-ремастер, который переделывает основную кампанию и кампанию дополнения Chaos Rising.

Этот мод добавляет целую кучу уникальных фич и небольших механик, а также переделывает, рабалансирует, улучшает и расширяет практически каждую систему и ключевой аспект кампаний: экипировку, прокачку, карты, миссии, врагов и т.д.

Мод имеет русскую локализацию и поддерживает кооп, прочитать про него подробнее можно здесь:

Скачать мод можно здесь.

На измения экипировки можно посмотреть в специальном видео-showcas'е:

ПК
2
2
Комментарии:  2
Ваш комментарий
Eclair_93

Так, а на Retribution встанет?

Maxthon80

Лучше бы Relic сделала шикарный ремастер игры с исправлением всего и обновлением графики. Это был бы хороший знак, но увы.