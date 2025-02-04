Слух: Relic Entertainment работает над новой частью Warhammer 40,000: Dawn of War

Как стало известно, студия Relic Entertainment возможно работает над новой частью во франшизе Warhammer 40,000: Dawn of War.

В сети появилось несколько скриншотов в низком разрешении на которых, как утверждает инсайдер, показана будущая игра. На скриншотах видны водяные знаки - то, о чем обычно всегда забывают создатели фальшивых утечек.

Пользователи считают, что студия вероятно делала какой-то онлайн-опрос, в ходе которого и были показаны данные изображения. Кроме того, игроки считают, что графика на скриншотах действительно сильно напоминает обновленный Essence Engine - движок, на котором были созданы предыдущие игры серии.