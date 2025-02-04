Слух: Relic Entertainment работает над новой частью Warhammer 40,000: Dawn of War

Как стало известно, студия Relic Entertainment возможно работает над новой частью во франшизе Warhammer 40,000: Dawn of War.
В сети появилось несколько скриншотов в низком разрешении на которых, как утверждает инсайдер, показана будущая игра. На скриншотах видны водяные знаки - то, о чем обычно всегда забывают создатели фальшивых утечек.
Пользователи считают, что студия вероятно делала какой-то онлайн-опрос, в ходе которого и были показаны данные изображения. Кроме того, игроки считают, что графика на скриншотах действительно сильно напоминает обновленный Essence Engine - движок, на котором были созданы предыдущие игры серии.
Очень хотелось бы новый Dawn of War... Если это так, то очень надеюсь, что они не наступят на те же грабли и создадут нормальный RTS, а не ту убогую пародию на Мобу с мультяшной графикой, скинчиками и крайне посредственным сюжетом, что было в третьей части(да, меня можно назвать хейтером третьей части DoW).
Они совершенно точно повторять третью часть не станут. Они хотели сделать что-то новое и поняли что потерпели неудачу.
Я делаю ставку на то, что они попытаются возродить именно первый DoW. Потому что именно он сильно отличается от всего что было в третьей части, а они захотят уйти от неё как можно сильнее.
Согласен с курощупом. Нужна нормальная стратегия, хотя бы уровня 1й части
8 часов утра - слава Богу все уже при деле. Работа кипит.