Авторы Dawn of War 4 признали главный страх фанатов: игра сражается не с оригиналом, а с ностальгией о нём

Warhammer 40,000: Dawn of War 4 ещё не вышла, но уже стала одной из самых обсуждаемых RTS последних лет. Причина очевидна: для огромного числа игроков оригинальная Dawn of War 2004 года — это не просто стратегия, а почти священная классика жанра. И разработчики из KING Art Games прекрасно понимают, насколько опасно трогать такую легенду.

В интервью PCGamesN креативный директор Ян Тайзен честно признал, что команда боится не сравнений с первой частью, а куда более сложного противника — ностальгии самих игроков. По его словам, студия не пытается буквально копировать Dawn of War образца 2004 года. Вместо этого разработчики стараются понять, какие именно эмоции сделали ту игру культовой.

Тайзен отметил, что фанаты чаще всего вспоминают масштабные сражения, синхронные добивания, напряжённую оборону узких проходов, харизматичные реплики юнитов и ощущение того, что весь игровой процесс работал «как надо». Именно эти элементы команда считает фундаментом новой части.

И в этом, пожалуй, заключается главный вызов Dawn of War 4. Современная RTS-аудитория стала гораздо более требовательной, а сами игроки часто помнят старые игры лучше, чем они были на самом деле. Многие культовые механики начала 2000-х сегодня могли бы показаться неудобными или устаревшими. Поэтому KING Art Games пытается найти тонкий баланс между уважением к оригиналу и современными стандартами жанра.

Разработчики также уверены, что RTS сейчас переживают более здоровый период, чем десять лет назад. Пусть жанр больше не доминирует на рынке, как во времена Warcraft III или StarCraft, стратегии постепенно возвращают внимание аудитории благодаря новым релизам и интересу к классическим механикам. По мнению Тайзена, индустрии просто не хватает одного по-настоящему большого хита, который снова выведет жанр в мейнстрим.

Особенно интересно звучит желание студии сделать Dawn of War 4 новой точкой входа во вселенную Warhammer 40,000. Для многих игроков именно первая Dawn of War когда-то стала знакомством с мрачным миром Империума, орков и хаоса. Теперь разработчики надеются повторить этот эффект уже для нового поколения.

Судя по заявлениям команды, Dawn of War 4 действительно пытается вернуть дух классических RTS, а не просто паразитировать на известном названии. И если KING Art Games удастся совместить атмосферу старой школы с современным качеством жизни, у жанра может появиться один из самых важных релизов за последние годы.

Warhammer 40,000: Dawn of War 4 выйдет на ПК 17 сентября. Среди подтверждённых особенностей — синхронные убийства, настройка управления и играбельный Примарх.