Директор по боевой системе Dawn of War 4 рассказал о новой системе анимации, создающей более жестокие бои, чем прежде

Warhammer 40,000: Dawn of War — это серия, известная своими жестокими анимациями убийств и напряжённой атмосферой поля боя. IGN удалось пообщаться с Томасом Дерксеном, директором по анимации Dawn of War 4, о том, как King Art Games выводит анимацию персонажей на новый уровень.

Он рассказал, что система генерирует анимации ближнего боя процедурно, основываясь на размере и силе юнитов, синхронизируя даже бои между противниками, не соответствующими друг другу по силе.

Большинство людей знают систему синхронных убийств ещё со времён Dawn of War 1, но мы попытались развить её и вместо этого создать синхронный бой. Каждое действие, которое вы видите в игре, имеет аналог, поэтому вы видите, как орки сражаются между собой. Я не думаю, что какая-либо стратегия в реальном времени делала что-то подобное раньше.

Пример можно увидеть на отметке 3:23. В разрабатываемой анимации показано, как орки нападают на дредноут, который подхватывает одного из них, отбрасывает его и затем топает, чтобы расчистить себе путь. Наконец, паре орков удаётся забраться на руку дредноута и начать рубить его топорами.

Дерксен продолжает объяснять, что бойцам присваиваются уровни силы, и хотя некоторые боевые анимации уникальны для отдельных персонажей, другие могут быть общими для разных поединков с соответствующим уровнем силы.

Существует ряд действий, которые, например, может использовать только терминатор против других терминаторов. Некоторых из них мы сможем комбинировать, скажем, с дредноутом или дефф-дредноутом, но у гретчинов тогда будут свои уникальные наборы действий, которые позволят им противостоять всем более мелким противникам.

Это, безусловно, требует больших усилий, но результат — чувство сопричастности к этим маленьким человечкам, которого нет в играх с более абстрактными боями. Как говорит Дерксен, рассказывая о своем опыте игры в оригинальную версию:

Первое, что я увидел и что отличало эту игру от большинства других стратегий в реальном времени, это то, что у меня был отряд парней, и я мог экипировать их различным оружием, улучшать их, добавлять сержанта и всё такое, верно? Мне казалось, что я гораздо больше переживаю за этих парней на поле боя, за то, как они сражаются.