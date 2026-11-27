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GTA 6 разряжает геймпад DualSense вдвое быстрее обычных игр - тесты показали меньше 4 часов работы на версии Edge
GTA VI запустили на майнинговой плате AMD BC-250, созданной на базе чипа PlayStation 5 и превращённой энтузиастами в ПК
NVIDIA DLSS 5 превращает Red Dead Redemption 2 в почти фотореалистичный фильм, но снижает FPS в 4K на 31%
MSI столкнулась с серьёзным дефицитом GeForce RTX 50: поставки RTX 5060, RTX 5070 Ti и RTX 5080 могут резко сократиться
HARK THE GHOUL - dungeon crawler про человека-мотылька в мрачном готическом городе, релиз 21 января 2027 года
Аналитик считает, что цены на консоли не упадут как минимум до 2028 года
GTA VI на обычной PS5 удалось запустить при 40 FPS за счёт снижения разрешения, но температура консоли достигла 90 C
Для Warhammer 40,000: Dawn of War IV выпустили бесплатный редактор армий - свои раскраски можно перенести в полную игру
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Чем российская Crystal of Atlan отличается от глобальной и почему наша версия лучше
Обзор Warhammer Survivors: знакомая формула Vampire Survivors, которой мешают собственные амбиции
Вайбкодинг против Rockstar: как энтузиасты с помощью ИИ за неделю перенесли GTA 6 на ПК
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Call of Duty: Modern Warfare 4. Кино длиной в 7 лет и финал ребута подсерии
Что ждёт гостей Comic Con Игромир 2026 - от GTA VI и "Войны Миров: Сибирь" до звёзд кино и киберспорта
Sony хотела выпустить дюжину игр-сервисов: что осталось от грандиозных планов PlayStation?
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Приз дня: шанс выигрыша увеличен!
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