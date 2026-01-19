Эксперт по лору Warhammer 40,000 представил все фракции, которые появятся в Warhammer 40,000: Dawn of War 4

IGN взял интервью у эксперта Arbitor Ian, чтобы попросить его представить фракции Warhammer 40,000: Dawn of War 4, а именно Космических десантников, Адептус Механикус, Некронов и Орков, в видеоролике.

В игре Космических Десантников будут представлять Кровавые Вороны — орден, созданный специально для серии Dawn of War и отличающийся неизвестным происхождением, а также своего рода почтением к Библиариям, что позволяет им предугадывать действия противников и тщательно выбирать место и способ ведения боя.

Отличной новой особенностью Dawn of War 4 является возможность управлять вторым орденом — Тёмными Ангелами: одними из самых опытных и древних бойцов Империума, ими командует Примарх Лев Эль'Джонсон, за которого также можно играть на заключительных этапах кампании.

Вторая фракция — это Адептус Механикус, хранители технологий и поклонники Бога-Машины: своего рода жрецы, убеждённые в том, что все знания уже существуют и нуждаются лишь в их повторном открытии, и сражающиеся с помощью киборгов и таинственных машин, координируемых Техножрецом.

Как было объявлено во время последней презентации Opening Night Live, Warhammer 40,000: Dawn of War 4 также позволит нам играть за Некронов, существ, пробудившихся после миллионов лет стазиса, некогда органических, но теперь перешедших в тела из живого металла, что делает их почти бессмертными.

Наконец, есть орки — свирепые и неудержимые воины, любящие войну, которые с жестокостью бросаются на поле боя и сокрушают своих противников, полагаясь на силу и численное превосходство.