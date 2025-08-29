Games Workshop сама предложила King Art заняться Dawn of War 4 - авторы решили вернуться к формуле первой части

Анонс Warhammer 40,000: Dawn of War 4 на gamescom 2025 стал одной из самых громких неожиданностей. Игру ждали немногие, особенно после выхода ремастера оригинала, но сюрпризом оказалось не только само объявление, а и то, что разработкой занялась не Relic Entertainment, а King Art Games — создатели Iron Harvest.

В интервью IGN креативный директор Ян Тайсен рассказал, что проект достался студии после успеха Iron Harvest: Games Workshop предложила концепцию, а King Art и издатель Deep Silver объединили усилия.

Авторы решили вернуться к формуле первой части Dawn of War. Игроков ждёт строительство баз, исследование технологий и крупные армии, а не камерный геймплей, как во второй и третьей частях.

В игре будет четыре масштабные кампании, каждая посвящённая отдельной фракции. В стартовый состав вошли Кровавые Вороны, орки, некроны и Адептус Механикус. Такой выбор обоснован лором: от обязательного присутствия космодесанта до обещанных ещё в DoW 3 некронов.

Ключевые герои тоже изменились: вместо Габриэля Анджелоса, которого трудно сбалансировать, вернутся более сдержанные Сайрус и Джона.

Сюжет разворачивается на Кронусе, знакомом по Dark Crusade, но спустя десятилетия. Кампании будут нелинейными: игрок сам выбирает миссии на карте мира. Всё это дополнено четырьмя CGI-роликами и 40 минутами кат-сцен.

Хаос на старте отсутствует, но разработчики намекнули, что он может появиться позже. Пока же команда концентрируется на главных расах, чтобы вернуть ту самую атмосферу, за которую фанаты полюбили серию.

Дата выхода пока не названа, но страница игры уже доступна в Steam.