Games Workshop сама предложила King Art заняться Dawn of War 4 - авторы решили вернуться к формуле первой части

Анонс Warhammer 40,000: Dawn of War 4 на gamescom 2025 стал одной из самых громких неожиданностей. Игру ждали немногие, особенно после выхода ремастера оригинала, но сюрпризом оказалось не только само объявление, а и то, что разработкой занялась не Relic Entertainment, а King Art Games — создатели Iron Harvest.
В интервью IGN креативный директор Ян Тайсен рассказал, что проект достался студии после успеха Iron Harvest: Games Workshop предложила концепцию, а King Art и издатель Deep Silver объединили усилия.
Авторы решили вернуться к формуле первой части Dawn of War. Игроков ждёт строительство баз, исследование технологий и крупные армии, а не камерный геймплей, как во второй и третьей частях.
В игре будет четыре масштабные кампании, каждая посвящённая отдельной фракции. В стартовый состав вошли Кровавые Вороны, орки, некроны и Адептус Механикус. Такой выбор обоснован лором: от обязательного присутствия космодесанта до обещанных ещё в DoW 3 некронов.
Ключевые герои тоже изменились: вместо Габриэля Анджелоса, которого трудно сбалансировать, вернутся более сдержанные Сайрус и Джона.
Сюжет разворачивается на Кронусе, знакомом по Dark Crusade, но спустя десятилетия. Кампании будут нелинейными: игрок сам выбирает миссии на карте мира. Всё это дополнено четырьмя CGI-роликами и 40 минутами кат-сцен.
Хаос на старте отсутствует, но разработчики намекнули, что он может появиться позже. Пока же команда концентрируется на главных расах, чтобы вернуть ту самую атмосферу, за которую фанаты полюбили серию.
Дата выхода пока не названа, но страница игры уже доступна в Steam.
Судя по увиденному нет там той самой атмосферы, все цветастое и мультяшное, нет темных мрачных тонов первых частей кишков, крови и трупов на поле боя
А вдруг кишки и трупы кого то оскорбляют, не гоже такое в массы делать))
Ждемс конечно, но есть сомнения в качестве, Iron Harvest неплохая РТС но проблемная, есть вопросы и к производительности и к ИИ
Ну, судя по даже отдалении камеры и маленьким фугуркам бойцов, там от формулы 1-ой части одно только название, вся прелесть 1-ой части именно в боях мясных и возможности это разглядеть чуть ли не от 1-ого лица, а тут всё мелко до ужаса, там хорошо если понять кто там космодесантник, или некрон будет возможность, не говоря о том чтобы чёт зрелищное увидеть, они походу не понимают что как только Dawn of War перестал быть зрелищным, все его сразу захейтили, хотя формула Dawn of War 3 по факту ещё с 1-ой части была, а именно мощные герои и войска которые вокруг них собирались, просто в 1-ой и 2-ой части это было ещё зрелищно, круто, а вот в 3-ей всё превратилось в мультяшку и судя по всему 4-ая часть идёт дальше по этой стезе и это плохо, но посмотрим чё да как там будет, разработчики другие, может чего интересного сделают, пёс его знает