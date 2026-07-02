Космические десантники против Орков: разработчики Dawn of War IV показали 1v1-матч и раскрыли основы мультиплеера

King Art Games опубликовала новый «отчёт с поля боя» по Dawn of War IV, посвятив его полноценному разбору многопользовательского режима. В свежем видео креативный директор Ян Тейсен и старший игровой дизайнер Эллиот Вербист проводят матч формата 1 на 1, демонстрируя ключевые механики стратегии и особенности противостояния Космических десантников и Орков.
По словам разработчиков, главная цель ролика — показать масштаб сражений, темп матчей и то, насколько по-разному ощущаются фракции на поле боя. Если Космические десантники делают ставку на элитные отряды, мощную огневую поддержку и точечные удары, то Орки побеждают за счёт численного превосходства, постоянного давления и постепенного наращивания силы.
Особое внимание в демонстрации уделили контролю карты. Захват ресурсных точек и энергетических узлов становится основой экономики, а борьба за них начинается уже в первые минуты матча. При этом каждая сторона использует собственные сильные стороны: Космические десантники активно разворачивают оборонительные позиции и могут вызывать подкрепления с орбиты, тогда как Орки способны быстро возводить укрепления практически по всей карте, превращая территорию в сеть небольших вооружённых баз.
Авторы также подробнее рассказали о системе исследований, развитии армии и уникальных механиках фракций. У Орков важную роль играет шкала Waaagh!, открывающая доступ к наиболее мощным юнитам, включая Gorkanaut. Космические десантники, в свою очередь, делают ставку на грамотное использование энергии, элитных подразделений и командиров, способных переломить ход локальных столкновений.
Ещё одной интересной деталью стало подтверждение, что в финальной версии Dawn of War IV командиры в режимах Skirmish и Multiplayer будут представлены в виде универсальных персонажей, а не привязаны к конкретным героям, показанным в ранних сборках игры.
Разработчики подчёркивают, что представленный матч записан непосредственно из многопользовательского режима и отражает актуальное направление развития проекта. Судя по демонстрации, Dawn of War IV делает ставку не только на зрелищные битвы, но и на стратегический контроль территории, где грамотное управление ресурсами и правильный выбор момента для атаки зачастую оказываются важнее простого превосходства в армии.
Вполне себе но меня компания больше интересует
Вот вроде визуал выглядит годно, что карты, что зданий, но блин, пусть починят визуал эффектов, стрельбы и попаданий. Пока что они выглядят встрато.
В целом неплохо. Не фонтан, но выглядит в полне играбельно
короче смешь соусшторм - ретребющена и щепотка 3 части - и получилось ХОРОШО - жду.