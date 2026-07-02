Космические десантники против Орков: разработчики Dawn of War IV показали 1v1-матч и раскрыли основы мультиплеера

King Art Games опубликовала новый «отчёт с поля боя» по Dawn of War IV, посвятив его полноценному разбору многопользовательского режима. В свежем видео креативный директор Ян Тейсен и старший игровой дизайнер Эллиот Вербист проводят матч формата 1 на 1, демонстрируя ключевые механики стратегии и особенности противостояния Космических десантников и Орков.

По словам разработчиков, главная цель ролика — показать масштаб сражений, темп матчей и то, насколько по-разному ощущаются фракции на поле боя. Если Космические десантники делают ставку на элитные отряды, мощную огневую поддержку и точечные удары, то Орки побеждают за счёт численного превосходства, постоянного давления и постепенного наращивания силы.

Особое внимание в демонстрации уделили контролю карты. Захват ресурсных точек и энергетических узлов становится основой экономики, а борьба за них начинается уже в первые минуты матча. При этом каждая сторона использует собственные сильные стороны: Космические десантники активно разворачивают оборонительные позиции и могут вызывать подкрепления с орбиты, тогда как Орки способны быстро возводить укрепления практически по всей карте, превращая территорию в сеть небольших вооружённых баз.

Авторы также подробнее рассказали о системе исследований, развитии армии и уникальных механиках фракций. У Орков важную роль играет шкала Waaagh!, открывающая доступ к наиболее мощным юнитам, включая Gorkanaut. Космические десантники, в свою очередь, делают ставку на грамотное использование энергии, элитных подразделений и командиров, способных переломить ход локальных столкновений.

Ещё одной интересной деталью стало подтверждение, что в финальной версии Dawn of War IV командиры в режимах Skirmish и Multiplayer будут представлены в виде универсальных персонажей, а не привязаны к конкретным героям, показанным в ранних сборках игры.

Разработчики подчёркивают, что представленный матч записан непосредственно из многопользовательского режима и отражает актуальное направление развития проекта. Судя по демонстрации, Dawn of War IV делает ставку не только на зрелищные битвы, но и на стратегический контроль территории, где грамотное управление ресурсами и правильный выбор момента для атаки зачастую оказываются важнее простого превосходства в армии.