Кровавые вороны и Тёмные ангелы объединяются в битве за Кронус в новом CGI-трейлере Warhammer 40,000: Dawn of War 4

Компании Deep Silver и KING Art Games представили вступительный CGI-ролик, посвящённый Космическому десанту в игре Warhammer 40,000: Dawn of War 4. «Кровавые вороны» и «Темные ангелы» сражаются бок о бок за господство над Кронусом; эта сцена наглядно демонстрирует, насколько высоки ставки в предстоящей кампании.

Космические десантники остаются самыми закалёнными защитниками человечества: они облачены в силовую броню, прошедшую проверку веками, и вооружены лучшим оружием Империума. Они берутся за самые опасные задания, противостоят безжалостным врагам и одерживают победы там, где других ждала бы гибель. Но даже Адептус Астартес могут дрогнуть на Кронусе — мире, где каждая битва требует от них предельного напряжения сил.

«Кровавые вороны» — таинственный орден, тесно связанный с Кронусом; именно здесь они издавна набирали новых бойцов. Когда Великий Разлом расколол галактику, капитан Сайрус, Иона Орион и их отряды оказались отрезанными от основных сил и лишёнными подкреплений. Ослабленные потерями, они возвращаются на Кронус, чтобы восстановить свои ряды. Их новый дом быстро превращается в ад, кишащий ксеносами, которые накатывают волна за волной, — пока на помощь не приходят «Темные ангелы», меняющие ход сражения. Трейлер показывает этот решающий момент, столкновение отчаянной тактики и методичной контратаки.

Релиз Warhammer 40,000: Dawn of War 4 состоится 3 декабря 2026 года. Обладатели издания Commander Edition смогут вступить в бой уже 30 ноября благодаря трёхдневному раннему доступу.