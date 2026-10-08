Кровавые Вороны и Тёмные Ангелы показали свои силы в новом трейлере

Оба ордена преследуют общую цель, но придерживаются разных боевых доктрин. Кровавые Вороны делают ставку на разведку, скрытность и точечные удары, тогда как Тёмные Ангелы предпочитают тяжёлую броню, мощное вооружение и прямые атаки.

Основу войск составляют заступники. Штурмовые варианты специализируются на ближнем бою и могут использовать прыжковые ранцы. Для разведки и устранения приоритетных целей предназначены диверсанты и устранители. Моторазведчики подходят для быстрых рейдов, а ветераны-блейдгарды способны выдерживать сильный огонь благодаря штурмовым щитам.

Против тяжёлых целей выступают искоренители с ракетными винтовками и терминаторы в тактической дредноутской броне. В распоряжении Космодесанта также будут скафандры «Виктор», дредноуты «Искупитель», танки-гладиаторы и репульсорные палачи.

Космодесант сможет быстро перебрасывать подкрепления с помощью десантных капсул и «Громовых ястребов». Также доступны авиационные удары и орбитальные бомбардировки.

Разработчики показали и героев двух орденов. Кровавых Воронов возглавляют капитан Сайрус и старший библиарий Иона Орион, использующий силу Варпа. Тёмных Ангелов представляют магистр Третьей роты Астаран в терминаторской броне и капеллан-дознаватель Эзра, сражающийся на мотоцикле «Рейдер».

Кроме того, Космодесант сможет быстро создавать укреплённые опорные пункты. Среди показанных сооружений - бункеры «Хаммерфолл» и турели «Тарантул».

Таким образом, Космодесант сочетает элитную пехоту, тяжёлую технику, авиацию, героев и мощные укрепления, при этом два ордена предлагают заметно отличающиеся стили игры.