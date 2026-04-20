Новый кинематографический трейлер Dawn of War 4 посвящён Адептус Механикус

Deep Silver и KING Art Games представили второй из четырёх внутриигровых CGI-роликов для Warhammer 40,000: Dawn of War 4, на этот раз посвящённых Адептус Механикус и их неустанному стремлению к древним технологиям. Адептус Механикус дебютирует в серии Dawn of War в качестве новой игровой фракции.

В CGI-трейлере Адептус Механикус Магос Доминус Нульферус-1 и его товарищ, техножрец, спускаются в то, что они считают давно погребённой гробницей некронов, движимые стремлением к утраченным знаниям. Сначала сооружение кажется бездействующим, его секреты ждут своего раскрытия, но чем глубже они проникают, тем яснее становится: гробница не так безмолвна, как кажется.

Силы некронов начинают пробуждаться, превращая продуманное исследование в хаотичную перестрелку в разрушающихся руинах. Ситуация быстро выходит из-под контроля, и Магос Нульферус-1 вынужден отступать с боями.

Спасение приходит в лице сикарианских ржавых сталкеров, прорезающих тьму, пока Адептус Механикус спасаются бегством. То, что начинается как миссия по исследованию, быстро превращается в битву за выживание.