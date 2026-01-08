Новый кинематографический трейлер Warhammer 40,000: Dawn of War 4 посвящён фракции орков

Кампания орков в Warhammer 40,000: Dawn of War 4 хронологически является первой из четырёх, знаменуя наше взрывное возвращение на планету Кронус, чему посвящён новый кинематографический трейлер.

Действия начинаются с нападения орков на один из последних боевых барж ордена Космических Десантников Кровавых Воронов. Давние герои серии Dawn of War, одетые в красное Астартес, находятся в плачевном положении в 42-м тысячелетии, и орден едва держится на плаву. Их возвращение на Кронус не осталось незамеченным: их извечный соперник, военачальник Горгутц, встречает их лицом к лицу.

Пока выжившие Кровавые Вороны пытаются сбежать со своего обречённого корабля — во главе с вернувшимися героями, командующим Сайрусом и верховным библиарием Джоной Орионом — Горгутц приказывает своему Оркскому Року упасть на планету и преследовать Воронов. Но кампания за орков будет не только о его истории, ведь на Кронусе уже есть местный военачальник, который не горит желанием преклонить колени перед этим орком.