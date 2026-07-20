Новый кинематографический трейлер Warhammer 40,000: Dawn of War 4 посвящён некронам

Сегодня Deep Silver и KING Art Games представили третью из четырёх внутриигровых CGI-сцен для Warhammer 40,000: Dawn of War IV, демонстрирующих возвращение нектонов, пробудившихся, чтобы отвоевать древний мир-гробницу Кронус.

Бессмертные некроны обменяли свои смертные тела на механическое превосходство, заплатив за это своими душами. После 60-миллионного сна они пробудились, чтобы вернуть себе свои древние владения.

Трейлер начинается с того, как Тотмек, могущественный хрономант Некронов, наблюдает за жестоким конфликтом на Кронусе с орбиты, где Космические десантники и орки сражаются за господство. С холодным презрением глядя на планету, Тотмек сетует на то, как гробницы Некронов были осквернены и разрушены во время долгого сна его народа, в то время как низшие расы заполонили некогда священный мир древних династий.

Бесконечные ряды воинов-некронов поднимаются в унисон рядом с возвышающимися триархами-сталкерами, роящимися каноптекскими скарабеями и внушительными лич-гвардейцами, собираясь в огромную армию живого металла.

Warhammer 40,000: Dawn of War 4 выходит 17 сентября 2026 года, а игроки Commander Edition смогут начать игру с 14 сентября, получив 3-дневную раннюю разблокировку.