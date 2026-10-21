Новый масштабный трейлер Warhammer 40,000: Dawn of War IV представляет обзор игрового процесса

Deep Silver и KING Art Games представили трейлер с обзором игрового процесса Warhammer 40,000: Dawn of War IV — масштабный девятиминутный экскурс в самую крупную игру за всю историю серии. Вас ждут четыре игровые фракции, более 70 миссий, 30 карт для многопользовательских сражений, режим «Последний рубеж» и самая глубокая система настройки армии в истории франшизы.

Пройдите четыре полноценные кампании, включающие в себя более 70 миссий с вариативными сюжетными решениями и возможностью совместного прохождения. Возглавьте одну из четырёх уникальных фракций — Космический десант, орков, некронов или Адептус Механикус, — каждая из которых обладает собственными боевыми единицами, механиками и стилем ведения войны. Используйте сильные стороны своих войск, расширяйте армию и доминируйте на поле боя.

Продолжайте сражения за пределами кампании в режиме «Схватка»: к вашим услугам десятки настраиваемых параметров, четыре типа игры и возможность сразиться с пятью противниками под управлением ИИ. Определяйте условия боя, бросайте себе вызов и проложите свой путь к славе.

Перенесите войну в онлайн. Сражайтесь с игроками со всего мира на 30 многопользовательских картах в трёх различных режимах. Благодаря широким возможностям настройки вы сможете контролировать практически каждый аспект игры — бросьте вызов себе и другим, выбрав именно тот формат, который вам по душе.

Возвращается любимый фанатами кооперативный режим выживания — «Последний рубеж». Объединяйтесь с двумя союзниками и удерживайте позиции, отражая бесконечные волны врагов. Выберите одного из пяти героев и сформируйте свой отряд поддержки — это добавит игровому процессу дополнительную стратегическую глубину.

Релиз Warhammer 40,000: Dawn of War IV состоится 3 декабря 2026 года. Владельцы издания Commander Edition получат доступ к игре на три дня раньше — с 30 ноября.