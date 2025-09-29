Новый трейлер Dawn of War 4 вызвал споры: фанаты критикуют озвучку, слишком яркие цвета и появление Примарисов

Новый геймплейный трейлер Warhammer 40,000: Dawn of War 4 вызвал не только радость фанатов, но и волну недовольства. В сообществе Warhammer обсуждают сразу несколько аспектов — от озвучки персонажей до визуального стиля и спорного включения Примарисов.

Главная претензия — озвучка Космодесантников. Игроки считают, что голоса звучат слишком «плоско» и не передают фанатичной ярости, которая прославила космодесантников в оригинальной Dawn of War. Многие отмечают отсутствие характерного «вокс»-фильтра, который должен создавать эффект речи через шлем. Под огонь критики попали и Орки, чья речь, по мнению фанатов, утратила привычный безумный кокни-акцент.

Второй камень преткновения — Примарисы. Несмотря на то, что в лоре Warhammer они уже почти десятилетие являются основной версией Космодесанта, часть игроков продолжает считать их «упрощёнными постер-бойцами» и ностальгирует по первым космодесантникам.

Наконец, некоторые фанаты выразили недовольство визуальной палитрой игры, заявив, что Dawn of War 4 выглядит слишком красочно для мрачного сеттинга. Однако другие игроки отмечают, что графика выглядит детализированной, а разработчики из King Art Games обещают упор на зрелищные синхронизированные добивания — фирменную механику серии.

Dawn of War 4 должна выйти в 2026 году и, по словам авторов, станет духовным наследником первой части с упором на постройку базы и масштабные сражения. Судя по обсуждениям, релиз ещё долго будет сопровождаться оживлёнными спорами — что, пожалуй, вполне в духе Warhammer 40,000.