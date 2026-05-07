Новый трейлер Warhammer 40,000: Dawn of War 4 подробнее рассказывает про Адептус Механикус

Deep Silver и KING Art Games представили второй из четырёх трейлеров, посвящённых подробному описанию фракций, демонстрирующий холодную логику и расчётливое разрушение на поле боя в Warhammer 40,000: Dawn of War 4.
Познакомьтесь поближе с тем, как Адептус Механикус запускают свои боевые машины, а Бог Машин благословляет каждый расчёт, в новом геймплейном трейлере. Мастера военного расчёта, фракция Адептус Механикус отличается относительной скоростью, превосходством в дальнем бою и огромным арсеналом боевых средств, основанных на их уникальном доступе к технологиям.
Во главе их сил стоят два усиленных командира, каждый из которых воплощает в себе различные аспекты воли Омниссии. Игроки могут выбрать между техноархеологом, Потенцией-Дельта 9, или маршалом-скитарием, Сек-Икс-23, адаптируя свой подход к господству на Кронусе.
Сосредоточившись на точности, синергии и подавляющем технологическом превосходстве, Адептус Механикус — это не просто инженеры или учёные; это орудия войны. Что бы ни ждало их впереди, Адептус Механикус знает одну истину: священный Поиск Знаний не должен дрогнуть.
Прям кажется что будет такой же кусок скраб кода как и DOW 3.
Судя по трейлеру - готовится рескин помойной третьей части, ни больше, ни меньше. Лично я бы хотел поиграть в продолжение именно первого Дауна Ваины, с полноценной постройкой базы как в "Генералах" и "Красной Тревоге", или в тактику с небольшими отрядами в духе второй части, но точно не в оказуаленную псевдостратегию, похожую на типовой мобильный хлам.
